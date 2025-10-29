Cutremur la Celtic Glasgow! Brendan Rodgers și-a dat demisia după eșecul cu Hearts, iar Martin O’Neill revine temporar pe bancă

Tehnicianul nord-irlandez a părăsit clubul după o nouă serie de rezultate slabe, la capătul unui mandat marcat de trofee, dar și de tensiuni interne.

Brendan Rodgers nu mai este antrenorul lui Celtic Glasgow. Tehnicianul nord-irlandez, aflat la al doilea mandat pe banca echipei, și-a prezentat demisia luni, la o zi după înfrângerea dureroasă suferită în fața rivalei Hearts, scor 1-3. Rezultatul a lăsat-o pe Celtic la opt puncte în spatele liderului surpriză din Premiership, iar conducerea clubului a acceptat imediat plecarea antrenorului.

Într-un comunicat oficial, clubul a confirmat despărțirea și a anunțat că fostul antrenor Martin O’Neill și fosta glorie a naționalei Scoției Shaun Maloney vor prelua temporar echipa.

„Celtic Football Club poate confirma că antrenorul Brendan Rodgers şi-a prezentat astăzi demisia. Aceasta a fost acceptată de club, iar Brendan îşi va părăsi funcţia cu efect imediat. Procesul de numire a unui nou antrenor permanent este în curs de desfăşurare, iar clubul îi va ţine la curent pe suporteri cât mai curând posibil. Suntem încântaţi că, în această perioadă intermediară, fostul antrenor al lui Celtic, Martin O’Neill, şi fostul jucător Shaun Maloney au fost de acord să se ocupe de problemele primei echipe. Detalii suplimentare vor fi confirmate în curând”, se arată în comunicatul emis de club.

Decizia lui Rodgers vine după mai multe săptămâni de presiune mediatică și tensiuni în jurul rezultatelor echipei. Înfrângerea cu Hearts a fost doar ultimul episod dintr-o serie de meciuri dezamăgitoare, care au subminat poziția antrenorului.

Un mandat început în glorie, terminat sub presiune

Rodgers revenise la Celtic în vara anului 2023, înlocuindu-l pe Ange Postecoglou, cu misiunea de a menține dominația internă și de a readuce echipa în fazele superioare ale competițiilor europene. Prima parte a mandatului a fost una de succes, cu două titluri de campion consecutive (2023-2024 și 2024-2025), o Cupă a Scoției și o Cupă a Ligii Scoțiene.

Totuși, sezonul actual a început departe de așteptări. Celtic a fost eliminată prematur din preliminariile Ligii Campionilor, pierzând în mod surprinzător în fața formației kazahstane FC Kairat Almaty. În campionat, echipa a pierdut puncte importante în fața adversarelor mai slab cotate, iar jocul inconsistent a provocat nemulțumirea fanilor.

„Celtic dorește să îi mulțumească lui Brendan pentru contribuția sa în timpul celor două perioade foarte reușite petrecute la club”, se mai menționează în comunicatul oficial.

În primul său mandat, între mai 2016 și februarie 2019, Brendan Rodgers a scris istorie la Celtic, cucerind trei triple consecutive campionat–cupă și impunând o supremație totală în fotbalul scoțian. În total, a adunat peste 20 de trofee în cele două perioade petrecute la club, devenind unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria recentă a formației.

Demisia sa marchează sfârșitul unui ciclu important pentru Celtic, care se află acum în căutarea unui nou lider capabil să readucă echipa în vârful Europei. Martin O’Neill, simbol al perioadei de glorie din anii 2000, va asigura interimatul, alături de Shaun Maloney, până la numirea unui nou antrenor principal.

