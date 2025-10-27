De către

Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în orașul Sindirgi, din vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), potrivit AP.

Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimțit și în numeroase alte orașe din această parte a țării, inclusiv la Istanbul și Izmir, potrivit aceleiași surse, care nu a raportat victime.

Peste 200 de replici în urma cutremurului de 6,1 în vestul Turciei: un mort, zeci de răniți

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit duminică seară provincia Balikesir din nord-vestul Turciei, provocând panică în rândul localnicilor.

Seismul, produs cu puțin înainte de ora locală 20:00, a avut epicentrul la aproximativ 200 de kilometri de Istanbul, dar a fost resimțit puternic și în alte orașe importante, precum Izmir și Bursa.

Cutremurul a fost urmat de peste 200 de replici, cea mai puternică având magnitudinea de 4,6. În zona epicentrului, cel puțin 16 clădiri – inclusiv o moschee – s-au prăbușit.

Pagube majore și clădiri prăbușite

Autoritățile au raportat moartea unei persoane și rănirea altor 29.

Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea pentru a salva supraviețuitorii.

Un bărbat de 81 de ani a fost scos în viață dintre ruine, însă a murit ulterior din cauza rănilor grave.

