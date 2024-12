Crăciunul este momentul magic al anului în care casele se îmbracă în straie de sărbătoare, iar bradul de Crăciun este, fără îndoială, piesa centrală a decorului. Modul în care ne împodobim casa și cum decorăm bradul este, cu siguranță, influențat de tendințele anului în curs.

Echipa ICONIST vine cu trei propuneri creative pentru decorarea bradului, adaptate diferitelor stiluri și preferințe, oferind idei care transformă un brad obișnuit într-unul de poveste.

Eleganța minimalistă: funda ca element central

Raluca Pavel, arhitect ICONIST, explică o tendință populară a anului: utilizarea fundelor de mari dimensiuni. „Una dintre cele mai populare tendințe ale acestui an este utilizarea fundelor — în orice formă, culoare sau material. Pentru primul brad, am ales să confecționăm o fundă de dimensiuni mari, care, în sine, poate reprezenta un element statement al amenajării.”

Un brad minimalist, decorat cu o fundă albă, lumini și ornamente din sticlă transparentă, poate aduce un aer elegant, potrivit atât pentru interioarele moderne, cât și clasice. Fundele pot fi utilizate și în alte colțuri ale casei, adăugând un decor festiv armonios. „Dacă roșul reprezintă pentru tine culoarea Crăciunului, poți opta ca aceste fundițe să fie în nuanțe de burgundi, o culoare care s-a regăsit adesea în tendințele designului de interior ale anului 2024”, completează Raluca Pavel.

Natura ca sursă de inspirație: decorațiuni handmade

Pentru cei care apreciază frumusețea naturală, ICONIST propune un brad decorat cu elemente realizate manual. Acesta include eucalipt natural, conuri de brad, mărgele din lemn vopsite auriu și ornamente din hârtie.

„Nimic nu te aduce mai aproape de atmosfera de sărbători precum mirosul de brad natural”, spune Mihai Pavel, arhitect și co-owner ICONIST.

Un astfel de brad adaugă o notă cozy locuinței și poate deveni un proiect distractiv de familie, datorită confecționării ornamentelor. „Și, unde mai pui, că un astfel de brad este foarte prietenos cu bugetul și îți salvează mai mulți bani pentru cozonaci.”

Rafinamentul regal: accente de auriu și argintiu

Pentru un decor sofisticat, echipa ICONIST sugerează un brad inspirat de stilul regal, cu ornamente aurii și argintii. Inspirată de estetica serialului „Bridgerton”, această abordare adaugă un aer de nobilime oricărei încăperi.

Raluca Pavel subliniază că decorațiunile păstrate de la an la an pot fi integrate în acest stil: „Important este să achiziționezi, an de an, decorațiuni în aceeași cromatică. Sfatul nostru este să incluzi neapărat unele în nuanțe de argintiu și auriu, pentru a-ți transforma bradul într-o adevărată bijuterie.”

Fie că alegi un stil minimalist, natural sau regal, ideile propuse de ICONIST aduc inspirație și magie în decorarea bradului de Crăciun, transformând sărbătorile într-o experiență de neuitat.

