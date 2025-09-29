Cum să procedezi dacă te confrunți cu refuzul la îmbarcare: drepturi și pași de urmat

Ai rezervat un bilet, ți-ai făcut bagajul de mână și ai ajuns din timp la aeroport, dar afli că nu te poți urca în avion. O astfel de situație poate părea descurajantă, însă există soluții clare și drepturi de care poți beneficia imediat. Acest ghid îți explică pas cu pas ce ai de făcut dacă ești refuzat la îmbarcare, ce drepturi ai și cum poți obține compensații.

Ce înseamnă refuzul la îmbarcare?

Refuzul la îmbarcare apare atunci când compania aeriană nu îți permite accesul în avion, deși ai o rezervare validă, ești la poartă la ora potrivită și ai toate actele necesare la tine. De cele mai multe ori, cauza o reprezintă suprarezervarea – situație care apare atunci când vând mai multe bilete decât locuri disponibile. Totuși, și alte motive pot duce la această situație:

modificarea tipului de avion, ceea ce reduce numărul de locuri;

probleme operaționale ale companiei;

aspecte legate de acte (pașaport expirat sau viză necorespunzătoare);

starea ta de sănătate care poate ridica suspiciuni pentru personal.

Regulamentul UE nr. 261/2004 stabilește standarde clare pentru protecția pasagerilor. Dacă zborul tău pornește dintr-o țară UE, sau dacă compania este înregistrată în UE, primești aceleași despăgubiri pentru refuz de îmbarcare.

Motive pentru care poți fi refuzat la îmbarcare

Cel mai adesea, companiile aeriene apelează la suprarezervare pentru a compensa pasagerii care nu se prezintă la zbor. Dacă toți ajung la timp, apar refuzuri la poarta de îmbarcare.

Alte motive frecvente:

Documente nevalide: ai pașaportul expirat sau viza nu corespunde cu regulile destinației. S-a întâmplat ca pasageri să fie opriți la îmbarcare pentru că nu prezentau un certificat medical sau alte acte cerute pentru anumite țări.

Probleme de sănătate: dacă personalul suspectează că prezinți semne de boală care poate pune în pericol siguranța zborului, poți fi refuzat.

Motive operaționale: companiile pot schimba aeronava cu una mai mică. De exemplu, pe zboruri interne, se întâmplă să treci de check-in, dar la poartă să afli că avionul nou nu poate transporta toți pasagerii.

Trebuie să știi și diferența între refuz voluntar și involuntar:

Dacă accepți o ofertă să renunți la loc (de exemplu, ți se propune un voucher sau un upgrade la business class), nu mai poți solicita compensații suplimentare prevăzute de lege.

Dacă ești refuzat fără consimțământ, ai automat dreptul la compensație.

Drepturile tale dacă se întâmplă un refuz la îmbarcare

Poți cere compensații financiare în funcție de distanța zborului. Aceste sume te ajută să compensezi disconfortul și eventualele cheltuieli neprevăzute:

pentru zboruri de până la 1.500 km: 250 EUR;

pentru curse între 1.500 – 3.500 km: 400 EUR;

pentru rute peste 3.500 km: 600 EUR.

Pe lângă bani, compania este obligată să asigure:

mâncare și băuturi răcoritoare;

două apeluri telefonice gratuite sau acces la e-mail/fax;

cazare și transport până la/de la hotel dacă aștepți un zbor peste noapte;

rambursarea integrală a biletului dacă decizi să nu mai călătorești.

Solicită și obține un document oficial din partea companiei, unde motivele refuzului să fie explicate clar. Documentul va fi esențial dacă depui vreo reclamație sau dacă ceri ulterior despăgubiri.

Situații care nu dau dreptul la compensații

Nu ai voie să ceri despăgubire dacă:

renunți voluntar la loc în schimbul anumitor beneficii, cum ar fi vouchere sau upgrade;

zborul se anulează/delayează din motive externe (condiții meteo extreme, greve la aeroport, pericol de securitate);

nu prezinți documentele de călătorie valabile (pașaport, viză);

nu respecți termenul de prezentare la poarta de îmbarcare.

De exemplu, dacă ratarea îmbarcării se întâmplă pentru că ai uitat să verifici valabilitatea pașaportului, compania nu este responsabilă financiar.

Ce pași parcurgi dacă ești refuzat la îmbarcare

1. Păstrează toate actele

Colectează biletul de avion, boarding pass-ul, chitanțele provenite din cheltuieli suplimentare (cum ar fi taxi, mâncare sau cazare) și asigură-te că nu rătăcești pașaportul sau alte documente de identitate.

2. Cere explicații oficiale în scris

Solicită imediat la ghișeu sau poarta de îmbarcare un certificat oficial, unde să fie menționată clar cauza refuzului. Acest document stă la baza oricărei cereri de compensație sau rambursare.

3. Întreabă despre drepturile de asistență

Află pe loc dacă poți primi două telefoane gratuite, acces la internet, băuturi răcoritoare sau mâncare, ori cazare pentru noapte. Dacă personalul refuză, notează acest lucru – va conta dacă depui reclamație ulterior.

4. Depune reclamația oficială la compania aeriană

Completează formularul special de pe site-ul operatorului sau la ghișeu. Atașează copii după actele păstrate și explică ce s-a întâmplat, pe scurt. De exemplu, poți anexa confirmarea email de la companie, chitanțele cu sumele plătite în plus, și cererea ta de compensație.

5. Contactează autoritatea de protecție a consumatorului

Dacă rezolvarea întârzie, scrie o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) sau la omologul din țara unde s-a petrecut incidentul. Include toate documentele și răspunsurile primite de la companie.

6. Apelează la servicii specializate pentru despăgubiri

Platforme ca AirClaim și alte servicii similare se ocupă de întreg procesul și comunică în numele tău cu operatorul. O astfel de alegere îți poate salva timp, mai ales când nu primești răspuns direct de la compania aeriană.

Cum eviți un refuz la îmbarcare

Poți preveni majoritatea problemelor urmând câteva recomandări simple:

Fă check-in online cu cel puțin 24 de ore înainte, în special pentru zborurile low-cost. Check-in-ul online confirmă prezența în sistemul companiei.

Soseste la aeroport din timp: măcar două ore înainte pentru zboruri europene și trei ore pentru cele intercontinentale.

Verifică întotdeauna termenele limită și condițiile de îmbarcare specificate de operator.

Pregătește toate documentele, asigură-te de valabilitatea pașaportului, vizei sau a altor acte speciale.

Dacă vrei să eviți risc de suprarezervare, rezervă un loc în avans dacă există această opțiune, chiar dacă implică un cost suplimentar.

Ca exemplu, pentru o cursă Londra-București, mulți pasageri s-au văzut refuzați pentru că nu și-au făcut check-in sau nu au ajuns cu suficient timp înainte de zbor.

Suma la care poți avea dreptul ca despăgubire

Valoarea despăgubirii depinde doar de lungimea zborului refuzat:

250 EUR pentru zboruri scurte (sub 1.500 km);

400 EUR între 1.500 și 3.500 km;

600 EUR pentru cele ce depășesc 3.500 km.

Dacă accepți un zbor alternativ unde ajungi la destinație cu o întârziere de două, trei sau patru ore, compania poate diminua sumele cu 50%. Ai dreptul la asistență (masă, băutură, hotel) indiferent de ceea ce primești ca despăgubire efectivă.

Informează-te înainte, acționează rapid dacă primești refuz la îmbarcare și păstrează toate documentele legate de călătorie. Profită de orice ocazie pentru a-ți susține drepturile, pentru că legislația te sprijină atunci când întâmpini astfel de obstacole. Explorează destinațiile dorite cu încredere, știind că poți gestiona eficient orice dificultate apărută pe parcurs.