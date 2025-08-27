Operația de cataractă este una dintre cele mai sigure și frecvente intervenții chirurgicale din lume. Cu toate acestea, succesul procedurii nu depinde doar de medic, ci și de tine — mai precis, de modul în care respecți recomandările post-operatorii. O recuperare rapidă și eficientă este perfect posibilă dacă urmezi câțiva pași simpli, dar esențiali.

Ce este operația de cataractă?

Cataracta este o afecțiune oculară caracterizată prin opacifierea cristalinului, ceea ce duce la vedere încețoșată, sensibilitate la lumină și dificultăți în perceperea culorilor. Intervenția presupune înlocuirea cristalinului afectat cu unul artificial (numit implant intraocular). [1]

Este o procedură rapidă (durează câteva minute), nedureroasă și, de cele mai multe ori, nu necesită internare. Cu toate acestea, recuperarea după operația de cataractă poate dura câteva săptămâni și necesită atenție sporită în această perioadă. [2]

Ce trebuie să faci imediat după operație?

Dacă ai trecut printr-o astfel de intervenție sau dacă urmează să o faci, iată câteva sfaturi [1] care să-ți asigure o recuperare mai ușoară și mai rapidă.

Odihnește-te în ziua intervenției

După operație, vei fi obosit și este normal să simți jenă oculară sau disconfort. Evită efortul fizic, odihnește-te și lasă ochiul să se acomodeze cu noul cristalin.

Nu freca ochiul operat

Chiar dacă simți o ușoară mâncărime sau senzație de corp străin, este esențial să nu atingi sau să freci ochiul, pentru a evita infecțiile sau complicațiile.

Poartă protecția oculară

Medicul îți va da un plasture sau ochelari de protecție. Aceștia trebuie purtați mai ales noaptea, ca să previi frecarea involuntară a ochiului în somn.

Administrează picăturile prescrise

Respectă cu strictețe schema de tratament prescrisă de oftalmolog. De regulă, este vorba despre picături antiinflamatorii și antibiotice care previn infecțiile și reduc inflamația.

Reguli de bază în perioada de recuperare

Deși recomandările medicale pot să difere de la pacient la pacient, există totuși câteva reguli de bază pe care trebuie să le respecți în perioada de recuperare după operația de cataractă.

Evită efortul fizic intens

În primele 2-3 săptămâni, nu ridica greutăți, nu face sporturi de contact și nu te apleca frecvent. Presiunea crescută în zona capului poate afecta vindecarea ochiului. [2]

Este interzis să îți intre apă sau alte substanțe în ochi

În perioada post-operatorie, evită dușurile lungi, spală-ți părul cu capul pe spate, ca la coafor. Este important să nu pătrundă apă sau săpun în ochiul operat, pentru a preveni infecțiile.

Nu conduce imediat

Vederea poate fi neclară sau fluctuantă în primele zile. Este recomandat să nu conduci până când medicul îți spune că este sigur.

Protejează-te de lumină puternică

Poartă ochelari de soare când ieși din casă, mai ales în primele săptămâni. Ochiul este sensibil la lumină după operație, iar protecția UV ajută în procesul de vindecare.

În egală măsură, ochelarii de soare de protejează și de praf sau diverse particule care îți pot intra în ochi, așa că trebuie să îi porți și atunci când este înnorat. [2]

Alimentația contează

O dietă echilibrată, bogată în antioxidanți, poate ajuta recuperarea. Include în alimentație:

– Legume verzi (spanac, broccoli, kale) – bogate în luteină și zeaxantină.

– Fructe proaspete – surse excelente de vitamina C.

– Pește gras (somon, sardine) – bogat în omega-3, care susține sănătatea oculară.

– Hidratare optimă – bea suficientă apă pentru a menține țesuturile bine oxigenate.

Cât durează recuperarea completă?

Majoritatea pacienților observă îmbunătățiri vizibile ale vederii în 24-48 de ore de la operație. Totuși, stabilizarea completă a vederii poate dura până la 6 săptămâni [2]. Dacă ai fost operat la un singur ochi, e posibil ca medicul să recomande intervenția și la celălalt, la un interval de câteva săptămâni, pentru a echilibra vederea.

Când trebuie să te îngrijorezi?

Deși majoritatea pacienților se recuperează fără probleme, este bine să știi ce simptome pot semnala o complicație [1]:

– durere intensă și persistentă;

– pierderea bruscă a vederii;

– roșeață accentuată a ochiului;

– secreții oculare abundente;

– febră.

Dacă observi oricare dintre aceste semne, contactează medicul imediat.

Recuperarea după operația de cataractă este, în general, rapidă și lipsită de complicații dacă respecți indicațiile medicului. În doar câteva zile, vederea ta poate deveni mai clară, culorile mai vii, iar viața de zi cu zi mult mai confortabilă. Ai grijă de ochii tăi, protejează-i și bucură-te de noua claritate vizuală!

Disclaimer: Acest articol are rol informativ și nu înlocuiește recomandările medicului. Respectă întotdeauna instrucțiunile postoperatorii primite!

