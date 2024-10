Cum l-a cunoscut Ana Bodea pe Valentin Butnaru

Ana are un parcurs remarcabil, fiind absolventă a prestigioasei Școli de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova. Cu toate acestea, disciplina extremă și presiunea intensă din lumea baletului au dus-o într-o perioadă dificilă, afectându-i serios sănătatea.

După ce a reușit să depășească aceste obstacole, Ana Bodea s-a reorientat către actorie, o pasiune care s-a dovedit a fi mai potrivită pentru ea.

Într-un interviu recent, Ana a povestit despre cum l-a cunoscut pe Valentin Butnaru și a vorbit cu admirație despre relația lor. Ea a mărturisit că este extrem de norocoasă să aibă alături un partener atât de special și a evidențiat susținerea pe care o primește din partea lui.

Relația lor pare a fi una solidă și bazată pe respect reciproc, Ana declarând că se simte foarte împlinită alături de Valentin, atât pe plan personal, cât și profesional.

L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet. Am jucat o dată squash împreună apoi nu am mai vorbit până când am fost invitată în platoul Observator să vorbesc despre Lia. Ne-am cucerit unul pe altul și, cred eu, continuăm să o facem zi de zi. Are un suflet minunat, a povestit actrița pentru Fanatik.