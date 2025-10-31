CSM București, victorie clară în derby-ul cu Corona Brașov! Prestație de gală în „Liga Florilor”, cu Eriksson în zi de grație

Campioana en-titre rămâne singura echipă cu punctaj maxim și se distanțează la 4 puncte în fruntea clasamentului.

CSM București continuă să domine autoritar „Liga Florilor”. Echipa antrenată de Adrian Vasile s-a impus cu 28-24 în fața Coronei Brașov, principala urmăritoare din campionat, bifând a opt-a victorie consecutivă din tot atâtea meciuri.

Partida disputată în Sala Apollo a început echilibrat, însă după primele cinci minute campioana a preluat controlul și nu a mai cedat deloc inițiativa. Cu un joc colectiv solid și o poartă impenetrabilă, bucureștencele au condus de la un capăt la altul.

Eriksson, zidul din poarta CSM-ului

Portărița Jessica Eriksson a fost fără îndoială eroina meciului. Cu 18 intervenții reușite și un procentaj de peste 50%, suedeza a anihilat rând pe rând atacurile brașovencelor.

În minutul 57, Eriksson a blocat aruncarea Sorinei Grozav, iar două minute mai târziu a respins și tentativa lui Boiciuc, spre deliciul publicului din sală. Intervențiile sale au oferit siguranță defensivei și au permis colegelor din atac să gestioneze finalul fără emoții.

„Eriksson a fost exasperantă pentru adversare, iar calmul ei a transmis încredere întregii echipe”, au notat comentatorii partidei.

Ofensivă eficientă și control total pentru CSM București

Cuplul Dindiligan – Hansen a făcut diferența în faza ofensivă. Dindiligan a închis meciul cu un lob elegant pentru 28-23 în minutul 58, în timp ce Hansen a marcat din nou din acțiune individuală, demonstrând experiență și forță în momentele cheie.

De cealaltă parte, Corona Brașov a încercat să revină prin Sorina Grozav și Marinela Neagu, dar diferența de valoare și profunzimea lotului bucureștean au fost evidente.

Scorul pe reprize:

Pauză: CSM București 14-11 Corona Brașov

Final: CSM București 28-24 Corona Brașov

Clasamentul „Ligii Florilor” (după etapa a 8-a):

CSM București – 16 puncte Corona Brașov – 12 puncte Gloria Buzău – 11 puncte CSM Râmnicu Vâlcea – 10 puncte Rapid București – 9 puncte

Campioana României se desprinde astfel la 4 puncte de principala urmăritoare, confirmând forma excelentă de la începutul sezonului și statutul de mare favorită la titlu.

Următorul meci al CSM-ului va fi pe teren propriu, împotriva lui SCM Târgu Jiu, în timp ce Corona Brașov va primi vizita celor de la CSM Vâlcea.

