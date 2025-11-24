Președintele Nicușor Dan a precizat că unele teme ale reuniunii au un caracter exclusiv militar, având în vedere contextul care impune aprobarea unor planuri de apărare

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni, la ora 14.00, pentru o ședință dedicată unor teme esențiale de securitate, după ce întâlnirea anunțată, inițial, pentru prânz, a fost decalată. Amânarea vine pe fondul participării președintelui Nicușor Dan la o videoconferință informală cu liderii Uniunii Europene, axată pe situația din Ucraina.

Ședința CSAT va avea pe masă documente strategice, legate de politica de apărare a României în următorii ani. Printre ele se numără Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025–2030, evaluarea riscurilor anticipate pentru 2026, dar și raportul privind participarea țării la exercițiul NATO de management al crizelor CMX-25. De asemenea, Executivul va prezenta analiza națională privind combaterea traficului și consumului de droguri, văzute drept amenințări la adresa securității statului.

Un alt punct important este propunerea României pentru Programul SAFE al Comisiei Europene, proiect care vizează consolidarea capabilităților de apărare la nivel european. Președintele Nicușor Dan a precizat recent că unele teme ale reuniunii au un caracter exclusiv militar, având în vedere ”contextul care impune aprobarea unor planuri de apărare”.

Strategia Națională de Apărare, publicată săptămâna trecută, notează că România se află la pragul unei maturizări instituționale, dar că adaptarea structurilor statului nu a ținut mereu pasul cu transformările societății și economiei. Documentul introduce și conceptul de ”independență solidară”, explicat de președinte ca o formulă ce combină autonomia decizională cu angajamentele asumate în parteneriatele internaționale.

După perioada de dezbatere publică, Administrația Prezidențială a anunțat că unele propuneri de modificare au fost deja integrate în versiunea finală a Strategiei. Documentul va fi avizat în cadrul ședinței CSAT și urmează să fie prezentat Parlamentului pe 27 noiembrie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube