Fostul președinte al ANPC (ANPC) Cristian Popescu Piedone este acuzat că ar fi oferit informații confidențiale și sfaturi patronului unității vizate. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov.

Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru divulgarea de informații nepublice referitoare la un control ce urma să aibă loc la un hotel din Sinaia.

Potrivit comunicatului oficial al DNA, „procurorii de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Cristian Victor Piedone Popescu, la data faptei președinte al ANPC, pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Controlul „anunțat” din timp

Anchetatorii susțin că, la 7 martie 2025, Piedone ar fi informat un reprezentant al companiei care administrează hotelul că urma să se desfășoare un control tematic ANPC, dezvăluindu-i totodată obiectivele verificării.

Prin acest gest, fostul șef al instituției ar fi ajutat operatorul economic „să evite sancțiunile pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor”. În urma intervenției, unitatea nu ar fi fost sancționată, întrucât ar fi remediat rapid deficiențele semnalate.

Stenogramele din dosar arată că Piedone „a sunat de pe telefonul șoferului său la reprezentantul Hotelului Internațional din Sinaia, anunțând controlul ANPC și făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească”.

Demis din funcție după apariția acuzațiilor

Premierul Ilie Bolojan l-a eliberat pe Piedone din funcția de președinte al ANPC pe 23 iulie 2025, după analizarea documentelor transmise de instituție și DNA. Interimatul a fost preluat de vicepreședintele Sebastian Ioan Hotca.

Într-o declarație publică, Piedone a afirmat că „tot ce s-a făcut a fost fără intenția de a aduce vreun prejudiciu cuiva sau un folos necuvenit pentru el sau pentru altă persoană” și a adăugat că „atât timp cât a fost președintele ANPC și-a îndeplinit această funcție cu demnitate”.

Presa a relatat că hotelul vizat de control ar aparține lui Dan Radu Rușanu, fost politician PNL și prieten apropiat al lui Piedone.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive a controlului judiciar.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.