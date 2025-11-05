Cristi Chivu, veste excelentă înainte de meciul de Champions League! Thuram revine, Inter e gata de a patra victorie

Antrenorul român a anunțat revenirea francezului Marcus Thuram și le-a transmis un mesaj special elevilor săi înaintea duelului cu Kairat Almaty

Cristi Chivu primește o veste excelentă înaintea partidei din această seară din Liga Campionilor. Antrenorul român al celor de la Inter Milano a confirmat revenirea în lot a lui Marcus Thuram, după o lună de absență, iar nerazzurrii sunt pregătiți să-și continue seria perfectă din competiția europeană.

Inter va înfrunta formația kazahă Kairat Almaty, de la ora 22:00, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa a 4-a din faza principală a Ligii Campionilor. Italienii au maximum de puncte după primele trei meciuri, iar un nou succes i-ar duce la un pas de calificarea în fazele eliminatorii.

Thuram, care s-a accidentat la coapsa stângă pe 30 septembrie, în victoria cu Slavia Praga (3–0), a revenit la antrenamente joi și este din nou disponibil pentru duelul cu kazahii.

„Acum îi am disponibili pe toți cei patru atacanți, și asta este cel mai important lucru. Nu mă gândesc să odihnesc pe cineva, abordez fiecare partidă cu cei mai pregătiți jucători. Toți pot fi titulari, iar cei care intră pe parcurs sunt la fel de importanți. La Verona, rezervele au adus energie și au schimbat dinamica jocului.

Cât despre Lautaro, unii încearcă să creeze o poveste acolo unde nu există. Chiar și atunci când nu marchează, contribuie enorm. Mai degrabă aș câștiga cu 4-3 decât cu 1-0”, a declarat Chivu la conferința de presă.

„Să rămânem drepți și cu capul sus”

Chivu a subliniat că echipa sa trebuie să trateze cu seriozitate orice adversar și să păstreze echilibrul indiferent de situație:

„Nu este niciodată uşor să câştigi în aceste competiţii. Au trecut prin patru runde preliminare, trebuie să-i respectăm şi să rămânem concentraţi. Lucrăm pentru a creşte în continuare şi a găsi constanţă. Vor fi furtuni, aşa sunt fotbalul şi viaţa. Ceea ce contează este să rămâi drept şi cu capul sus”, a transmis tehnicianul român.

Mesajul lui Chivu pentru Lautaro: „Să zâmbească mai mult”

Întrebat despre forma căpitanului Lautaro Martinez, care traversează o perioadă mai puțin prolifică, Chivu a dezvăluit un detaliu savuros din dialogul cu atacantul argentinian:

„Uneori, greutatea responsabilităţii îi întunecă gândurile. I-am spus să zâmbească mai mult, ştie cine este, cât munceşte şi ce reprezintă pentru noi”, a spus românul, în timp ce a făcut un gest amuzant, forțând un zâmbet cu degetele.

Inter, singura echipă fără gol primit în Ligă alături de Arsenal

Formația lui Chivu are o serie impresionantă: nouă victorii în ultimele zece partide, locul 2 în Serie A și o apărare de fier. În Champions League, Inter este una dintre cele două echipe care nu au primit niciun gol, alături de Arsenal.

Cu Marcus Thuram din nou în lot și cu moralul la cote înalte, Cristi Chivu vizează a patra victorie consecutivă în Europa, într-un sezon în care Interul său arată forță, echilibru și încredere deplină în propriul antrenor.

