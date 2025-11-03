Cristi Chivu scrie istorie la Inter! Românul a egalat performanța lui Mourinho în Serie A

Tehnicianul român are 21 de puncte după primele 10 etape, la fel ca mentorul său în sezonul de debut la Milano.

Cristi Chivu traversează un început de sezon excepțional pe banca lui Inter Milano. După 10 etape disputate în Serie A, antrenorul român a adunat 21 de puncte, ocupând locul secund în clasament, la doar un punct în spatele campioanei Napoli. Performanța este una remarcabilă, având în vedere că îl plasează la egalitate cu Jose Mourinho, mentorul său și fostul antrenor al Interului, care reușise același total de puncte în sezonul de debut pe banca formației italiene.

Chivu, aflat la prima experiență majoră ca antrenor principal, a reușit să imprime echipei un stil de joc intens și echilibrat, bazat pe pregătirea fizică totală și pe unitatea grupului. Deși mulți îl considerau un tehnician fără experiență, care va avea dificultăți în a gestiona o echipă de top, românul a contrazis toate pronosticurile.

Fostul fundaș al naționalei României a acumulat o vastă experiență ca jucător sub comanda unor nume uriașe ale fotbalului mondial – Koeman, Capello, Prandelli, Mancini, Benitez și, mai ales, Mourinho. Dintre toți, portughezul a fost cel care i-a influențat cel mai mult parcursul profesional, inspirându-l să urmeze drumul antrenoratului.

Influența lui Mourinho și identitatea noului Inter

În perioada petrecută sub comanda lui Jose Mourinho, Chivu a descoperit filosofia de lucru a antrenorului portughez, axată pe forța mentală și pe capacitatea jucătorilor de a-și depăși limitele în momentele cheie. Românul a recunoscut în repetate rânduri că a preluat de la mentorul său multe principii legate de personalitate, autoritate și managementul vestiarului, elemente care se regăsesc acum în jocul echipei sale.

După victoria dramatică din deplasarea cu Verona, scor 2-1, obținută în prelungiri, Interul lui Chivu a ajuns la 21 de puncte, bilanț identic cu cel al lui Mourinho după primele 10 meciuri ale stagiunii 2008–2009. Diferența o face parcursul: formația lui Chivu are 7 victorii, nicio remiză și 3 înfrângeri, în timp ce echipa „Specialului” obținuse 6 victorii, 3 egaluri și o singură înfrângere.

Golaverajul actualului Inter este însă superior pe plan ofensiv – 24 de goluri marcate față de 16 în mandatul lui Mourinho – dar defensiva a primit mai multe goluri (12 față de 7). O parte dintre acestea au venit în derbyurile cu Juventus și Napoli, meciuri cu un grad ridicat de dificultate.

Performanța rămâne totuși impresionantă, mai ales în contextul unui campionat extrem de echilibrat, unde antrenori cu experiență precum Conte, Allegri, Spalletti, Gasperini și Sarri se luptă constant pentru supremație.

„Specialul” a cucerit titlul în ambii ani petrecuți pe banca lui Inter, iar cele 21 de puncte strânse după 10 etape aveau să se transforme, la finalul acelui sezon, în 84 de puncte și un Scudetto câștigat la pas, cu 10 puncte peste Juventus și Milan.

În cazul lui Chivu, obiectivul imediat nu este neapărat titlul, ci consolidarea unei echipe cu o identitate clară și o mentalitate competitivă.

Jose Mourinho, întrebat în vară despre numirea lui Cristi Chivu pe banca Interului, a reacționat cu apreciere și umor. „Este unul dintre copiii mei. A învățat mult din experiența de jucător, care a fost imensă, dar acum e altceva. E una să fii un mare jucător, e cu totul altceva să fii antrenor. Sper să reușească această tranziție. Știu că iubește Interul, iar Interul îl iubește pe el. Este un băiat fantastic, cu foame, curaj și caracter.”, a declarat portughezul pentru Sky Sport Italia.

Întrebat despre eventualele performanțe pe care le-ar putea atinge discipolul său, Mourinho a glumit: „Singurul lucru pe care îl sper este să nu câștige tripla. Poate câștiga Champions League, Scudetto… dar sunt egoist. Mi-ar plăcea ca Inter să câștige din nou Champions League, dar nu tripla…”

Pentru Inter, urmează meciul de pe teren propriu cu Kairat, în Champions League, o partidă considerată abordabilă. Ulterior, formația lui Chivu va înfrunta pe Meazza echipa lui Maurizio Sarri, Lazio, într-un duel programat duminică, de la ora 21:45.

