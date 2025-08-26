Cristi Chivu, lăudat în presa italiană după debutul la Inter! „A rupt blestemul de 22 de ani”

Inter a învins Torino cu 5-0, iar antrenorul român a primit cele mai mari note din partea publicațiilor de specialitate.

Cristi Chivu a început cu dreptul aventura pe banca lui Inter Milano. În prima etapă a sezonului 2025/26 din Serie A, „nerazzurrii” au trecut categoric de Torino FC, scor 5-0, într-un meci disputat luni seară pe „Giuseppe Meazza”.

Pentru tehnicianul român, victoria a însemnat și doborârea unui record vechi de peste două decenii. Potrivit Gazzetta dello Sport, Chivu a devenit primul antrenor străin care debutează cu o victorie la Inter într-o competiție internă, după 22 de ani. Ultimul fusese Hector Cuper, în 2003, când Inter învinsese Modena.

„Inter e devastatoare!”

Cotidianul italian a elogiat modul în care echipa a evoluat sub comanda lui Chivu și a remarcat schimbările vizibile în stilul de joc:

„Inter e devastatoare: 5-0 cu Torino și un spectacol ThuLa (Thuram-Lautaro). Debutul antrenorului român nu putea decurge mai bine. Chivu marchează cinci goluri împotriva echipei lui Baroni și rupe un blestem: un antrenor străin nu câștigase la debutul său la Inter de 22 de ani. Victoria este o scrisoare de intenție cu privire la ceea ce vrea să arate pe parcursul întregului an. Cuvântul de ordine al lui Chivu rămâne unul singur: fluiditate”, a scris Gazzetta.

Și Tutto Mercato Web i-a acordat lui Cristi Chivu cea mai mare notă a partidei, 7,5, la egalitate cu marcatorii Lautaro Martinez și Marcus Thuram.

„Probabil că nici nu visase să debuteze cu o victorie cu 5-0 pe stadionul unde a câștigat totul ca jucător. Inter-ul lui Cristi Chivu este mult mai agresiv și mai proactiv decât cel al lui Inzaghi. Există semne ale unor schimbări, deși alte teste vor spune mai multe despre «nerazzurri». Debutul a decurs categoric mai bine decât se aștepta”, a scris publicația.

În urma acestui succes categoric, Inter ocupă primul loc în clasamentul Serie A, având cel mai bun golaveraj dintre echipele cu punctaj maxim după prima rundă.

Următorul meci al trupei lui Chivu este programat duminică, de la ora 21:45, pe teren propriu, împotriva lui Udinese.

