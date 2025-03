Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a fost întrebat de contracandidata sa, Elena Lasconi, „de câte ori a încercat să se angajeze în ultimii zece ani și de ce crede că nu l-a angajat nimeni”. El a răspuns că „nu s-a pus problema”.

„Sărut mâna. Păi, stimată doamnă Lasconi, poate pentru că n-am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției mele”, a răspuns Antonescu, în cadrul unei dezbateri electorale organizate de Antena 3 CNN.

El a adăugat că n-a avut nicio încercare de a se angaja și că „nu s-a pus problema”.

„Puteam fi parlamentar, de exemplu, nu doar angajat. Puteam fi sigur și asta, din atâția colegi, puteam fi angajat la un cabinet parlamentar, am avut alte opțiuni, nu am încercat și n-am reușit să mă angajez și, încă o dată, nu vreau să existe nicio notă de malițiozitate în răspunsul meu. El nu a vizat un caz particular sau cazuri particulare, pur și simplu faptul că am considerat că, de vreme ce am alte preocupări, că îmi permit să mă ocup de aceste lucruri, nu e cazul să încasez niște sume de la statul român sau de la privați pentru care să fac figurație”, a adăugat candidatul.

Crin Antonescu mișcare surprinzătoare: O vrea pe Elena Lasconi în turul al doilea

Candidatul alianței electorale PSD-PNL-UDMR-Minorități, Crin Antonescu, a dezvăluit că ar vrea să o aibă pe Elena Lasconi adversar în turul doi al alegerilor prezidențiale din luna mai. Vorbesc foarte serios, nu sunt ironic, a explicat Antonescu.



„Aș vrea să intru în turul 2 cu Elena Lasconi deși m-a copleșit cu ocări continuă să-mi fie simpatică”, a declarat, miercuri, candidatul Crin Antonescu la emisiunea Testul Puterii realizată de Denise Rifai la FANATIK.RO.

„La ea nu s-a pus în dubiu cum s-au adunat voturile. (…) Mi s-ar părea o răsplată”, a explicat Antonescu adăugând „vorbesc foarte serios, nu sunt ironic”.

