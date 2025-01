Crin Antonescu: E o candidatură pe care o asum individual și în calitate formal de independent

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a declarat miercuri, la B1 TV, că „totul e în regulă la PSD”, că are susținerea tuturor celor trei partide, dar „e o candidatură pe care o asum individual și în calitate formal de independent”.

„Înțeleg că data pentru ultima etapă a acestui proces prelungit de validare va fi în 2 februarie, că ei (PSD-iștii) trebuie să aibă un congres. Duminica aceasta, cred, PNL are un Consiliu Național, un congres mai mic, și cred că tot în finalul acestei săptămâni și UDMR are un for de conducere. Deci totul e în regulă la PSD.

Crin Antonescu e sprijinit de partidele din coaliție

Sunt conectat puțin (cu partidele), adică atât cât trebuie.

Din capul locului, lucrurile au fost clare. Voi candida cu sprijinul acestor partide, care e un sprijin semnificativ, va trebui să fie un sprijin semnificativ, important, dar e o candidatură pe care o asum individual și în calitate, formal, de independent, oricum, cu un program care-mi aparține, cu o echipă care-mi va aparține. Legătura cu partidele, organizațiile, militanții, alegătorii e un proces la care vom colabora sub diferite forme.

Pe de altă parte, asta nu înseamnă o suprapunere sau o interferență în calendarul partidelor respective sau a Guvernului, sunt lucruri distincte, care vor decurge, cred eu, normal”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu: Statul nu are conducere/Criza se va încheia abia odată cu încheierea procesului electoral reportat din 2024



Crin Antonescu dă startul dezbaterilor pentru campania electorală pentru prezidențiale și explică de ce a revenit în politică, la sfârșitul anului 2024, într-o emisiune de la Antena 3.

„Această decizie din partea mea a fost un răspuns la solicitarea pe care liderii celor trei partide politice mi-au făcut-o.



În general, acceptările și refuzurile mele nu presupun multe rugăminți, ci o propunere la care răspund cu „da” sau „nu”. A fost o decizie luată cu puțin timp pentru drămuirea ei, într-un moment în care criza din viața politică românească era și pentru mine evidentă. A fost o propunere surprinzătoare, căreia i-am dat un răspuns rapid, conștient că e o situație complicată și că e un rol foarte complicat.



