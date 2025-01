Crin Antonescu: America nu exista atunci când noi aveam forme de cultură, de civilizație, care sunt încorporate civilizației creștine, civilizației europene

Candidatul prezidențial al coaliției de guvernare, Crin Antonescu, s-a dezlănțuit, marți seară, la Antena 3 CNN, într-o retorică acidă la adresa politicienilor români care se declară „suveraniști”.

Prezent în emisiunea lui Mihai Gâdea, Antonescu a fost provocat de Cătălina Porumbel să spună dacă Victor Ponta, fostul premier și lider PSD, este „suveranist”.

Răspunsul lui Crin Antonescu a mers însă dincolo de Victor Ponta.

„Deci, eu am văzut campioni ai suveranismului fugind pe la curțile europene să-și ceară dreptate. L-am văzut pe acest om, domn, candidat, voievod, ce o să mai fie, Călin Georgescu, spunând asta: ‘Domnule, să trimită domnul Trump o echipă, să facă un raport aici, să examineze dacă eu’ – citez aproximativ, dar știți la ce mă refer – ‘am greșit cu ceva aici. Și dacă spune că am greșit, eu am plecat’.

Ăsta e suveranistul numărul unu al României, ambițiosul României, nervosul României: să trimită o echipă domnul Trump”, a ironizat Crin Antonescu.

El l-a luat apoi la țintă pe Victor Ponta, cu care a colaborat îndeaproape pe vremea Uniunii Social-Liberale, USL.

„Altul stă după gard, prinde mingi de golf, le dă înapoi. Umple-n pahare, ce-o fi făcut pe acolo…Foarte bine. Fiecare își petrece timpul liber cum vrea. Perfect, dar după aia vine în România și spune următorul lucru… Are o șepcuță pe cap, a uitat ce om era Biden acum patru ani, și zice:

‘Știți ce ne învață pe noi domnul Trump, cei din jurul lui? Noi trebuie să fim patrioți!’

Noi suntem sănătoși la cap? Deci asta discutăm noi? Suveranism în România? Suntem chiar caricaturi?

Crin Antonescu: Aveam elemente de civilizație creștină și europeană pe vremea când America nu exista

Eu vorbesc de conducători, eu vorbesc de oameni care au fost, care sunt, care vor să fie. Nu-i nicio chestiune personală, n-o luați polemic, că nu e vorba aici numai de domnul Ponta. E vorba de mai mulți. Da, se întâmplă lucruri importante în America. Dacă ne duce capul, înțelegem ce se întâmplă acolo. Dar nu se poate să discutăm…

Nu ne-am dat jos din copac, domnule. Am avut un Titulescu, avem, am avut în țara asta, și noi, o istorie. America nu exista atunci când noi aveam forme de cultură, de civilizație, care sunt încorporate civilizației creștine, civilizației europene.

Nu putem să ne comportăm ca și când ne-am dat jos din copac: ‘Vai de mine, ce-am auzit! Am auzit că putem să fim patrioți. Ne-a învățat acum cineva din anturajul domnului Trump!’

Nu se poate așa ceva. Dacă vreți să numiți asta ‘suveranism’, sănătate”, a conchis Crin Antonescu.

Ponta a declarat în decembrie că s-a dus să joace golf la clubul lui Trump de la Mar-a-Lago

Episodul referitor la Ponta, ironizat de politicianul liberal, s-ar fi petrecut la finele anului trecut.

În decembrie 2024, fostul lider PSD a declarat presei române că a jucat golf la clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago.

Din declarația consemnată atunci, nu reiese cu claritate dacă Ponta a și discutat cu liderul republican.

Ulterior, Victor Ponta a anunțat că participă la evenimentele care au însoțit inaugurarea mandatului prezidențial al lui Donald Trump, la Washington.

Această insistență cu care fostul premier și-a mediatizat în ultima vreme prezența în cercurile republicane din SUA i-a atras lui Ponta comentarii acide din partea lui Mircea Badea.

Realizatorul Antena 3 CNN a amintit cu cât entuziasm se declara Ponta, în urmă cu patru ani, susținător al lui Joe Biden.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!