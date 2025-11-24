Cosmin Contra, de neoprit în Qatar! Al Arabi umilește Qatar SC și continuă ascensiunea spectaculoasă în clasament

Echipa românului a câștigat cu 5-1 în deplasare și a ajuns la cinci victorii în ultimele șase partide din campionat.

Cosmin Contra traversează o perioadă excelentă pe banca lui Al Arabi. Formația antrenorului român a reușit o victorie categorică în deplasare, 5-1 cu Qatar SC, în etapa a 10-a din Qatar Stars League, continuând o serie impresionantă de rezultate.

Pentru Contra, acesta este al cincilea succes în ultimele șase meciuri, o performanță care a propulsat echipa până pe locul 6 în clasament, la doar un punct de pozițiile superioare.

Sarabia și Olunga, recital ofensiv sub comanda lui Contra

Partida a fost controlată de la un capăt la altul de Al Arabi, care a deschis scorul în minutul 24 prin Pablo Sarabia, fostul star de la PSG și Sevilla. Spaniolul, transferat în vara acestui an, a devenit liderul ofensiv al echipei lui Contra și a confirmat încă o dată printr-o prestație de top.

Zece minute mai târziu, Olunga a făcut 2-0 cu o execuție precisă, iar în minutul 40, același Sarabia a semnat „dubla”, stabilind un clar 3-0 înainte de pauză. Gazdele au reușit doar să reducă din diferență prin Niall Mason, în prelungirile primei reprize.

În partea secundă, Al Arabi a continuat să domine. Olunga a mai punctat o dată în minutul 50, imitând performanța lui Sarabia, iar Yazan Al Naimat a închis tabela în minutul 81, pentru un categoric 5-1.

Fosta echipă a lui Presnel Kimpembe, Qatar SC, nu a avut replică în fața jocului ofensiv impus de Contra, care a reușit să transforme complet echipa în ultimele săptămâni.

Ascensiune rapidă pentru Contra și Al Arabi

După acest rezultat, Al Arabi a acumulat 16 puncte în 10 meciuri și urcă până pe locul 6 în Qatar Stars League. Adversara învinsă, Qatar SC, se află pe locul 5, cu 17 puncte, la doar o lungime distanță.

Forma bună a echipei coincide cu adaptarea perfectă a vedetelor aduse în vară, între care se remarcă mijlocașul francez Jordan Veretout, cu experiență la Fiorentina, AS Roma și Olympique Lyon, alături de Sarabia, omul care a devenit piesa centrală în sistemul ofensiv al lui Contra.

Pentru tehnicianul român, victoria de la Doha confirmă o revenire în prim-planul carierei, după o perioadă de tranziție petrecută în Golf. Al Arabi arată tot mai solid, iar antrenorul a găsit formula câștigătoare, combinând disciplina tactică europeană cu intensitatea specifică fotbalului arab.

În următorul meci, Al Arabi va întâlni în deplasare formația Al Khor, pe 29 noiembrie, într-o partidă contând pentru QSL Cup.

