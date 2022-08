Statele Unite includ România pe lista țărilor cu risc înalt Covid

Statele Unite au inclus România pe lista țărilor cu risc înalt Covid, avertismentul fiind adresat turiștilor care ar dori să călătorească în România.

România apare pe o listă de destinații întocmită de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De la data de 1 august 2022, pe lista țărilor considerate de „nivel 3” a fost inclusă și România. De la aceeași dată, la nivelul 3 este trecută și Republica Moldova. Sunt menținute la același nivel țări precum Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Italia, Franța și Germania.

Circa 125 de destinații turistice figurează, de la data de 1 august, pe lista întocmită de americani. CDC monitorizează în total circa 235 de țări de pe toate continentele. Nivelul 3 indică în acest moment cel mai înalt risc de infectare cu Covid, pentru călătorii care intră în țările respective. Nivelul 3 se atribuie teritoriilor care au avut în ultimele 28 de zile peste o sută de cazuri la o sută de mii de locuitori. Mai grav decât nivelul 3 este doar nivelul 4, la care acum nu e plasată nicio țară.

Există pe lista întocmită de americani și 65 de destinații „necunoscute”. Despre acestea se precizează că nu există date privind cât de mare e riscul de infectare cu Covid. Una dintre țările cu risc imposibil de evaluat este Ungaria.

