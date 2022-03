China înregistrează cel mai mare număr de cazuri de COVID de la criza din Wuhan

China a înregistrat o creștere bruscă a numărului de infecții zilnice cu COVID-19 marți. Numărul de cazuri s-a dublat față de ziua precedentă la un nivel maxim ca acum doi ani deoarece focarul de virus s-a extins rapid în nord-estul țării.

Sute de coadă pentru a fi testate pentru COVID-19 în nord-estul Chinei, pe măsură ce țara se luptă cu cea mai mare creștere a cazurilor de la Wuhan în 2020. Peste 3.500 de noi infecții au fost raportate luni – majoritatea au fost găsite aici – în nord-estul provinciei Jilin.

China se confruntă cu cel mai mare număr de cazuri Covid

Celor peste 24 de milioane de oameni li s-a interzis să călătorească în și din provincie fără a anunța poliția locală. În ultima săptămână, au fost raportate noi cazuri de COVID în Beijing și centrul financiar Shanghai, unde școlile, parcurile și cinematografele au fost închise și călătoriile pe distanțe lungi au fost suspendate.

Autoritatea de reglementare a aviației din China a declarat că peste 100 de zboruri internaționale programate să sosească în oraș vor fi redirecționate în alte locuri. Locuitor din Shanghai, Li Yiqing, spune că oamenii sunt pregătiți.

„Cred că epidemia din acest an este mai gravă decât în ​​primul an. Dar noi, shanghaiezii, nu suntem cu adevărat în panică, spre deosebire de primul an când toată lumea a intrat în panică. Acum nimeni nu intră în panică și atenția lor pentru autoprotecție este destul de bună. Mulți oamenii au mâncare și legume depozitate acasă, doar în cazul în care comunitatea sau biroul lor se blochează brusc.”

Mai la sud, în orașul Shenzhen, Silicon Valley din China, oficialii au suspendat temporar transportul public și au îndemnat oamenii să lucreze de acasă. Înrăutățirea focarului testează strategia zero Covid a președintelui Xi Jinping.

În timp ce numărul de cazuri din China este încă mic conform standardelor globale, experții în sănătate spun că următoarele câteva săptămâni vor fi cruciale. Ei vor stabili dacă, în fața variantei Omicron care se răspândește rapid, China poate trece peste acest ultim focar.

