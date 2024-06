Corina Martin, secretar General FPIOR: În România trăiesc mii de kazahi. Cea mai mare investiție străină din România aparține Kazahstan – Interviu

Corina Martin, consul Onorific al Kazahstanului la Constanța și Secretar General FPIOR, a acordat un interviu R.L. în care a declarat că relațiile României cu Kazahstan sunt din ce în ce mai bune și că țara noastră ar putea reprezenta o destinație de vizitat pentru locuitorii acestei țări. Mai mult, sunt mii de persoană din această țară care muncesc la noi.

,,Prima oară, România a participat în aprilie 2024 la Târgul de Turism din Kazahstan din Almaty. Am avut un succes fantastic acolo. Am fost o țară al cărei stand a fost extrem, extrem de vizitat. Am comunicat cu 70 de tur-operatori, agenți de turism și bloggeri din Kazahstan care își doresc să vină să promoveze țara noastră, România. Bineînțeles că toți știau despre Dracula și știau melodia ,,Made in Romania”. Am avut discuții cu compania aeriană SCAT Airlines, am avut întâlnirea organizată în prealabil deja cu o lună înainte. Scopul nostru acum este să introducem zborul direct care se lege România și Kazahstan, așa cum luni vom asista la lansarea și aterizarea primului zbor între București și Baku Azerbaijan. Așadar, foarte curând sperăm să anunțăm prima veste legată de introducerea acestui zbor.”, ne-a declarat Corina Martin.

Consul Onorific al Kazahstanului la Constanța ne-a mai declarat că în situația în care românii și-ar dori să viziteze această țară nu au nevoie de vize.

,,Până atunci, deja organizăm circuite și grupuri cu turiști români în Kazahstan. Prima plecare este anunțată deja pentru 3 august. Avem foarte multe solicitări, Kazahstan nu este o țară pentru care nu avem nevoie de vize, începând de anul trecut. Putem călători liber până la 30 de zile. O țară extrem de mare, a 8-a țară ca mărime din lume, este singura țară a căreia nu-i lipsește niciun element de pe tabloul lui Mendeleev și extrem de multe atracții, mai ales în regiunea Almaty, acolo unde și noi organizăm primul nostru grup de excursie.”, a mai spus Martin.

Cea mai mare investiție străină din România aparține Kazahstan, KazMunaiGaz

În țara noastră sunt mii de angajați din Kazahstan, iar mulți din ei au venit cu familiile lor sau sunt vizitați adesea de rude.

,,În România muncesc mii de cazari, specialiști și ingineri angajați la rafinăriile de la Petromidia și la cea din Ploiești, angajați ai RomPetrol. Practic, cea mai mare investiție străină din România aparține Kazahstan, KazMunaiGaz, și asta face ca foarte multe familii de kazahi să își viziteze rudele, prietenii, fii părinții poate, angajați în România, pentru că în felul acesta descoperă țara în care lucrează rudele lor. Cu toții se întorc cu dorința de a reveni și de a face vizite, vacanțe, voiaje mai lungi în această țară.”, a mai spus Corina Martin.

,,Sunt foarte atrași inclusiv de Constanța, pentru că am organizat cu 2 ani în urmă un infotrip cu 10 tur-operatori din Kazahstan pe care i-am adus într-un infotur în România. Am pornit de la Constanța, Mamaia și Eforie, am plecat în Delta Dunării, am ajuns în Brașov, desigur, trecând pe la Castelul Bran și pe la Peleș, Palatul Regal. Am ajuns apoi în București și în toate declarațiile făcute de tur-operatorii kazahi la finalul acestei săptămâni în România, s-au arătat extrem de interesat să viziteze țara noastră. Suntem foarte atractivi acum pentru kazahi. De altfel, România acordă acum vize Schengen pe pașapoartele kazahilor care solicită viză pentru România, ceea ce face ca interesul pentru țara noastră să crească foarte mult, pentru că sunt combinații de cel puțin două țări România și încă o țară europeană. Trebuie să știți că asiaticii își doresc foarte mult să viziteze Europa, iar România devine o poartă de intrare foarte căutată.”, a mai precizat Corina Martin într-un interviu acordat R.L.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!