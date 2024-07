Pe măsură ce atacurile Rusiei se intensifică în Ucraina, aliații NATO încep să-și consolideze poția, în principal pe flancul estic. Astfel, în cadrul unei ceremonii desfășurate în marja Summitului de la Washington, ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a semnat o scrisoarea de Intenție pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militară între România, Bulgaria și Grecia.

Planul de mobilitate militară, semnat de miniștrii apărării din cele trei țări NATO, prevede interconectarea porturilor și infrastructurilor din Salonic, Alexandroupolis, Varna și Constanța, facilitând deplasarea rapidă și eficientă a forțelor aliate pe flancul estic al NATO și reducând timpii de trecere la frontiere.

Miniștrii apărării ai României, Greciei și Bulgariei, Angel Tîlvăr, Nikos Dendias, respectiv Atanas Zaprianov, au decis să creeze un coridor militar pe flancul estic al NATO. Această inițiativă marchează un progres semnificativ în întărirea capacităților de apărare și descurajare ale NATO în regiune.

Scrisoarea de Intenție semnată de Grecia, Bulgaria și România se aliniază strâns cu prioritățile NATO de asigurare a apărării colective, îmbunătățirea capacităților de reacție rapidă și creșterea interoperabilității între națiunile membre, contribuind la o repartizare echitabilă a responsabilităților între Aliați.

„Colaborarea strânsă cu Bulgaria și Grecia ne va permite să răspundem mai eficient provocărilor de securitate actuale și viitoare. Vom continua discuțiile și vom rămâne deschiși și altor inițiative similare, care să ducă la consolidarea rolului României în cadrul Alianței Nord-Atlantice”, a declarat Angel Tîlvăr.

Ministerului Apărării Naționale a transmis într-un comunicat că proiectul va beneficia de inițiativele existente la nivelul Uniunii Europene, vizând o abordare coordonată între NATO și UE în domeniul mobilității militare. Implementarea proiectului la nivel național va necesita eforturi concertate între diverse instituții, implicând întregul spectru guvernamental.

În același timp, semnarea scrisorii promovează și extinderea rețelei NATO de combustibil de la Kavala și Alexandroupoli la Bulgaria și România, un proiect care consolidează și mai mult poziția geostrategică a Macedoniei de Est și a Traciei.

Coridorul va conecta Salonic și Alexandroupoli cu Varna în Bulgaria și Constanța în România, patru orașe strategice pentru Alianță datorită proximității lor față de frontierele estice ale NATO.

„Toate cele patru au porturi, rețele feroviare și rutiere care contribuie decisiv la reziliența și ușurința desfășurării forțelor aliate în aripa estică a NATO”, a declarat o sursă militară de rang înalt pentru Kathimerini.

Cei trei oficiali vor avea o întâlnire trilaterală la Alexandroupolis în toamnă, pentru a discuta implementarea acțiunilor preconizate.

România va avea cea mai mare bază NATO din Europa

În plus, în România se înființează cea mai mare bază NATO din Europa, cu o suprafață de 30 de kilometri pătrați și peste 10.000 de militari și personal civil.

La baza Mihail Kogălniceanu, de pe litoralul Mării Negre, vor fi transferate în curând o parte din efectivele și personalul Ramstein, pe măsură ce interesul coaliției se îndreaptă tot mai mult spre est din cauza amenințării ruse.

Facilitățile coridorului armonizat de mobilitate militară nu includ doar transportul, porturile și rețelele, ci se extind la facilități, protejarea funcționalității acestora împotriva amenințărilor, coordonarea cu agențiile implicate, acordurile interstatale, măsurile de securitate, precum și cazare, catering, vamă etc.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acordului este că asigură un răspuns mai rapid și trimiterea de întăriri în cazul unei amenințări sau al unui atac din partea uneia dintre cele trei țări.

Problemele de custodie, cum ar fi securizarea liniilor de aprovizionare operaționale, sunt parametri care determină rezultatul unui război, după cum s-a văzut în mod clar în cazul invaziei rusești din Ucraina.

Coridorul armonizat de mobilitate militară vizează modernizarea rețelelor logistice ale Alianței, dar, după cum subliniază surse militare relevante, acesta servește, de asemenea, intereselor naționale din regiunea mai largă a Macedoniei și Traciei. Extinderea rețelei NATO de combustibil, inițial prin conectarea cu Bulgaria și apoi cu România, contribuie, de asemenea, la această direcție.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, necesitatea de a consolida postura de descurajare și apărare a Alianței prin adoptarea de noi planuri de apărare și accelerarea adaptării militare a fost discutată din vara anului trecut, în contextul Summitului NATO de la Vilnius din 2023. Această adaptare include capacitatea de a suplimenta forțele și echipamentele și de a asigura suportul logistic, prin facilitarea tranzitului transfrontalier de forțe și capabilități, chiar și pe timp de pace.

În același timp, un articol publicat de The Telegraph amintea încă de luna trecută că NATO are în vedere crearea a 5 coridore de mobilitate militară, pentru a facilita transferul trupelor americane și a tehnicii de luptă americană pe linia frontului, în cazul unui război terestru major în teatrul european, împotriva Rusiei. Oficiali britanici au declarat pentru The Telegraph că soldații americani ar putea ajunge în Europa într-unul dintre cele cinci porturi iar de aici transferați pe diferite culoare terestre.

Publicația prezenta atunci 5 culoare, respectiv Olanda – Germania – Polonia; Italia – Slovenia – Croația – Ungaria; Grecia – Bulgaria – România; Turcia – Bulgaria – România și Norvegia – Suedia – Finlanda.

