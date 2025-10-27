Contrast uriaș pentru Dennis Man! De la erou cu Napoli la prestație ștearsă în derby-ul cu Feyenoord

Presa olandeză l-a criticat dur pe internaționalul român după victoria lui PSV, 3-2 pe „De Kuip”.

Dennis Man a trăit două meciuri complet diferite în doar câteva zile. După ce a fost eroul lui PSV Eindhoven în Liga Campionilor, cu o „dublă” spectaculoasă împotriva lui Napoli, atacantul român de 27 de ani a fost criticat de presa olandeză pentru evoluția ștearsă din derby-ul câștigat de echipa sa, 3-2 în deplasare cu Feyenoord, în etapa a 10-a din Eredivisie.

Antrenorul Peter Bosz l-a titularizat pe Man, dar acesta nu și-a găsit ritmul într-un meci intens și fizic. Românul a fost scos de pe teren în minutul 71, înlocuit de Esmir Bajraktarevic, fără să fi avut nicio acțiune periculoasă notabilă în atac.

În schimb, colegul său Ismael Saibari (24 de ani) a fost omul meciului, reușind un hat-trick în minutele 30, 51 și 60. Golurile gazdelor au fost marcate de Valente (50) și Targhalline (73), insuficiente însă pentru a evita înfrângerea.

Voetbalprimeur.nl: „Man nu a fost niciodată în joc”

După fluierul final, publicațiile din Olanda au remarcat diferența majoră dintre forma arătată de Man în Europa și cea din campionat.

„O prestație lipsită de strălucire din partea lui Man, care nu a putut continua seara de vis împotriva lui Napoli. Românul nu a fost niciodată în joc și rareori a găsit spațiul necesar pentru a crea o amenințare la poarta adversă”, a notat voetbalprimeur.nl, care i-a oferit o notă modestă pentru evoluția de duminică.

Alte publicații au remarcat faptul că Man a avut dificultăți în a se adapta ritmului impus de Feyenoord, fiind izolat în benzi și lipsit de susținere ofensivă.

PSV și Feyenoord, umăr la umăr în fruntea clasamentului

În ciuda prestației sale mai slabe, PSV a obținut un succes crucial pe terenul rivalei și a rămas pe primul loc în Eredivisie. După 10 etape, PSV și Feyenoord au același număr de puncte – 25 –, urmate de AZ Alkmaar (21) și Ajax (19).

Dennis Man, autorul a 6 goluri în acest sezon în toate competițiile, rămâne o piesă importantă în atacul lui Bosz, însă presa olandeză așteaptă constanță de la fostul jucător al FCSB, mai ales în partidele cu miză mare din campionat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!