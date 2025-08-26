Potrivit datelor furnizate de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), consumatorii români au returnat în primele șapte luni ale anului aproape 3 miliarde de ambalaje cu garanție.

Din cele aproape 3 miliarde de ambalaje cu garanție, rata de returnare a reprezentat 78% din ambalajele din plastic și metal și 82% din cele din sticlă.

În aceeași perioadă, sistemul RetuRO a predat 215.000 de tone de ambalaje mai departe către reciclatori, echivalentul a 2,8 miliarde de ambalaje de diverse tipuri.

Luna iulie a marcat un record, cu peste 580 de milioane de ambalaje colectate – cea mai mare cantitate înregistrată de la lansarea sistemului în noiembrie 2023 – și a reprezentat 79% din totalul ambalajelor puse pe piață.

În ceea ce privește eficiența reciclării, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la ambalajele din plastic, cu o rată de reciclare de 75%, urmate de metal, cu 71%, și sticlă, cu 70%.

Cifrele arată succesul programului de colectare și reciclare a ambalajelor cu garanție în România.

