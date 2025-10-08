Conor McGregor, suspendat 18 luni pentru teste antidoping ratate! Poate reveni chiar la super-evenimentul UFC de la Casa Albă

Fostul campion UFC a ratat trei controale în 2024, dar va fi eligibil să lupte din nou în primăvara anului 2026.

Suspendare redusă pentru Conor McGregor după colaborarea cu ancheta

Conor McGregor (37 de ani), una dintre cele mai mari vedete din istoria artelor marțiale mixte, a fost suspendat pentru 18 luni de către Combat Sport Anti-Doping (CSAD), agenția care gestionează testările antidoping în cadrul UFC.

Irlandezul a fost sancționat pentru că a ratat trei teste antidoping în cursul anului 2024. Regulamentul prevede ca sportivii să comunice constant locația în care se află, pentru a putea fi testați în orice moment, iar neîndeplinirea acestei obligații este echivalentă cu o încălcare antidoping.

Inițial, suspendarea fusese stabilită la 24 de luni, dar perioada a fost redusă la 18 luni, întrucât s-a dovedit că McGregor a cooperat cu ancheta și că în momentul respectiv se afla în proces de recuperare după o accidentare gravă.

Suspendarea expiră pe 20 martie 2026

Interdicția este retroactivă din septembrie 2024, data ultimului test ratat, și se va încheia pe 20 martie 2026. Asta înseamnă că McGregor ar putea reveni în octogon exact înaintea celui mai mare eveniment din istoria UFC, programat la Casa Albă, la invitația președintelui american Donald Trump.

UFC la Casa Albă — eveniment istoric anunțat de Donald Trump

Președintele SUA a anunțat, printr-o postare pe rețelele sale de socializare, că va organiza un eveniment UFC de proporții, în cadrul celebrării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, chiar pe peluza Casei Albe, pe 14 iunie 2026 — chiar de ziua sa de naștere.

„Vom avea un eveniment UFC pe teritoriul Casei Albe, cu 20.000-25.000 de persoane prezente, și totul va face parte din sărbătorile celei de-a 250-a aniversări”, a scris Trump.

Promotorul Dana White, președintele UFC și prieten apropiat al liderului american, ar fi deja implicat în organizarea evenimentului, despre care presa americană spune că ar putea include nume legendare din MMA.

McGregor, absent din octogon de aproape cinci ani

Ultimul meci oficial al lui Conor McGregor a avut loc în iulie 2021, la Las Vegas, împotriva lui Dustin Poirier, meci pierdut prin accidentare — o fractură de tibie care l-a ținut departe de competiție aproape doi ani.

Deși s-a vehiculat în repetate rânduri o revenire, irlandezul a fost mereu amânat din cauza problemelor medicale și a procedurilor antidoping.

Odată cu expirarea suspendării, „The Notorious” ar putea reveni chiar în vara lui 2026, într-un cadru simbolic: UFC la Casa Albă — un eveniment fără precedent care ar marca nu doar revenirea sa, ci și o nouă etapă în istoria sportului american.

