O forță de securitate din cadrul mișcării islamiste Hamas susține că a dat o ‘lovitură severă’ în sudul Fâșiei Gaza unui grup armat care amenință securitatea teritoriului palestinian, potrivit The Jerusalem Post.

Forța de Descurajare, o entitate de securitate creată recent de Hamas, a transmis într-un comunicat că a vizat ‘marți dimineața devreme în Fâșia Gaza’ miliția lui Yasser Abu Shabab, care ‘a încercat să destabilizeze securitatea internă și să desfășoare activități suspecte și ilegale’.

Ea a mai precizat că ‘operațiunea a dus la arestarea mai multor membri ai miliției și la confiscarea echipamentului și instrumentelor militare folosite în activitățile lor subversive, după o monitorizare atentă a mișcărilor acestora în ultimele zile’.

Conform relatărilor din mass-media israeliene și palestiniene, un grup armat numit Forțele Populare, format din membri ai unui trib beduin condus de Yasser Abu Shabab, operează în această regiune sudică, deși dimensiunea sau arsenalul grupului nu sunt cunoscute oficial.

În iunie, autoritățile israeliene au recunoscut că sprijină și înarmează clanuri palestiniene care se opun Hamas, fără a-l numi direct pe cel condus de Yasser Abu Shabab.

Unitatea de securitate a Hamas declară că ‘vizează în mod continuu ascunzătorile (…) celor care amenință securitatea societății sau adăpostesc persoane în afara legii’.

Confruntări interpalestiniene tot mai frecvente în Gaza

Ciocniri interpalestiniene au izbucnit la începutul săptămânii trecute în cartierul Shujaya din orașul Gaza, între această forță a Hamas și grupuri armate, inclusiv cea a lui Yasser Abu Shabaab.

Duminică, un martor din Rafah (sudul Fâșiei Gaza) a raportat ‘schimburi de focuri’ între Forța de Descurajare și gruparea armată a lui Yasser Abu Shabaab. Potrivit acestuia, armata israeliană a intervenit apoi.

Acest incident a precedat o serie de atacuri aeriene israeliene de duminică, care au subminat armistițiul dintre Israel și Hamas, în vigoare din 10 octombrie.

Chiar săptămâna trecută, televiziunea Hamas a publicat o înregistrare video care arăta ceea ce susținea a fi execuția a opt ‘colaboratori’ israelieni pe străzile orașului Gaza, după retragerea armatei israeliene.

Președintele american Donald Trump, care a inițiat planul de a pune capăt războiului de doi ani dintre Israel și Hamas, a amenințat că ‘va merge să ucidă’ membri ai Hamas dacă aceasta din urmă ‘nu va înceta să omoare oameni’ în Gaza.

