Arta și cultura sunt fundamentale pentru viitorul nostru, a afirmat, sâmbătă seară, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, înaintea Concertului Regal Caritabil care are loc anual la Ateneul Român.

‘Societatea are nevoie de tot felul de semnificații, și arta și cultura sunt fundamentale pentru viitorul nostru, iar tinerii sunt pentru viitorul nostru. Important în acest proiect este acest model intergenerațional unde persoanele mai în vârstă și tinerii împărtășesc tot felul de experiențe și de cunoștințe. În plus avem sponsori, deci, din acest proiect emană un sens civic, este ceva foarte important’, a afirmat MS Margareta.

Custodele Coroanei a amintit că la început totul a fost greu, societatea având atenția îndreptată către alte probleme.

‘A fost greu, foarte greu pentru cultură. La început în România era nevoie mai mult pentru sănătate, problemele sociale au fost acute, foamete și sărăcie. Oamenii au spus că banii trebuie să meargă în altă parte, dar încet-încet au realizat cât de important este acest aspect al vieții și au început să fie donatori mai fideli și au venit în fiecare an să sprijine acești tineri și au văzut ce rezultate au avut. De exemplu, în seara aceasta, îl avem pe George Vîrban care a cântat la Metropolitan și a fost bursierul nostru. Și asta este important pentru țară. Îmi amintesc foarte bine de el, când a fost tânăr’, a adăugat MS Margareta.

Custodele Coroanei a amintit că Fundația a fost înființată împreună cu Regele Mihai și a mărturisit că în fiecare zi se gândește atât la el cât și la Regina Mamă.

‘Majestatea Sa Regele Mihai a fondat fundația împreună cu mine și în fiecare an când a putut a venit și la concert și a urmărit proiectele noastre și chiar a fost încrezător în tineri. Pentru asta ar fi fost foarte mândru și foarte fericit. (…) Mă gândesc la el în fiecare zi și la mama mea’, a spus MS Margareta.

Mezzosoprana Ramona Zaharia și tenorul George Vîrban, artiști deosebiți ce au încântat publicul

Programul concertului, aflat la cea de a XVI-a ediție, în organizarea Fundației Regale Margareta a României, a inclus lucrări de G. Verdi, G. Bizet, P.I. Ceaikovski, C. Gounod, A. Lara și R. Chapi.

Au urcat pe scenă mezzosoprana Ramona Zaharia și tenorul George Vîrban, acompaniați de Orchestra New Hope, sub conducerea maestrului David Crescenzi, și de Corul Național Român, dirijat de Daniel Jinga.

Concertul Regal are loc în mod tradițional în data de 25 octombrie – ziua de naștere a Regelui Mihai I al României, fondator al fundației, alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

Concertul s-a desfășurat în prezența membrilor Familiei Regale a României, ca în fiecare an, evenimentul fiind punctul de întâlnire pentru mulți susținători ai artei și culturii, printre care se numără diplomați, personalități din sfera culturală și lideri din lumea afacerilor, precum și donatori, sponsori ori simpatizanți ai fundației.

Prima ediție a Concertului Regal Caritabil a avut loc în anul 2008. De-a lungul timpului, fondurile acumulate din sponsorizări și donații strânse au depășit suma de 2 milioane de euro.

Până în prezent, 470 burse au fost acordate tinerilor talentați, provenind din medii cu venituri reduse, iar cu sprijinul oferit de mentori și prin promovarea susținută, aceștia au obținut realizări remarcabile atât la nivel național, cât și internațional.

Fundația Regală Margareta a României (FRMR) a fost înființată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Cu o activitate de 35 de ani, Fundația Regală sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale și de susținere a educației și talentului artistic. Mai multe detalii despre programele Fundației sunt disponibile pe www.frmr.ro.

