Conacul Romano din Pleșoiu a fost scos la vânzare pentru 2,05 milioane de euro

Conacul Romano de la Pleșoiu a fost ridicat intre anii 1920 și 1925 după planurile arhitectului Grigore Cerchez. Desi ridicat abia in perioada interbelică, conacul are o istorie tumultoasă care se întinde tocmai până in vremea lui Tudor Vladimirescu și tocmai până in Rusia, de unde își trage și numele. Acum, acesta a fos scos la vânzare pentru 2,05 milioane de euro.

Fratii Romanov, pentru că de la ei a pornit totul, erau șapte frați ruși tocmiți ca mercenari in oastea lui Tudor, o parte din ei rămânând într-un fel sau altul pentru tot restul vieții lor pe tărâmurile Olteniei: doi dintre ei au murit in Bătălia de la Drăgășani, fiind menționați pe monumentul Eteriei de la locul bătăliei, iar unul dintre ei așezându-se definitiv la Pleșoiu, unde avea să întemeieze o familie prosperă ce peste ani avea sa ridice bijuteria neoromânească ce ne încântă pana in zilele noastre.

Naționalizat in 1949, conacul a fost pe rand tabără pentru pionieri, IAS, scoală pentru copii cu handicap, iar in ultimii ani ai perioadei comuniste a fost considerat a fi „cuibușorul de nebunii” al lui Emil Bărbulescu, nepot după soră al lui Nicolae Ceausescu, și șef al structurilor Ministerului de Interne pentru județul Olt, desigur un om foarte influent al anilor ’80.

Conacul a reintrat in posesia moștenitorilor familiei Romano in 1998, de atunci trecând printr-o serie de renovări și amenajări. Conacul propriu zis este spectaculos decorat, stilul neoromanesc exuberant al lui Grigore Cerchez punându-și o serioasă amprentă: foișorul înalt cu decorații masive, turnulețul rotund care încadrează colțul opus, decorațiile de sub cornișă, stâlpii monumentali de la intrarea principală dar și arcele trilobate prezente pe fațada principală fiind doar câteva din elementele care atrag privirea de la bun început.

Clădirea principală, are o amprentă la sol de 313 mp si o suprafață totală desfășurată de 429 mp, dar pe proprietate mai exista încă doua corpuri adiționale care sunt de asemenea locuibile: o casă secundară din vremea conacului cu o suprafață totală de 128 mp dar și o construcție mai recentă, cu o suprafață totală de 339 mp.

Poarta de intrare este un monument in sine, cu doua turle impresionante care fac accesul pe proprietate să semene cu accesul într-o veche cetate sau într-o catedrală. Domeniul propriu zis este însă mult mai vast, totalizează 8,57 ha și cuprinde multe alte elemente de mare interes: un iaz cu peste pe o suprafață de 1 ha, o piscină de dimensiuni mari (peste 400 mp), o fosta ghețărie, mai multe clădiri anexă dar și o clădire cu peste 300 mp amprentă la sol care poate fi transformată in spațiu util după nevoile viitorilor proprietari.

Cu o istorie după care se poate scrie un film de aventuri, cu o frumusețe arhitecturală greu de egalat, și cu un domeniu generos cu iaz și o sumedenie de alte anexe, Conacul Romano poate fi transformat într-o atracție turistică, hotel, centru de evenimente, clinică sau centru de recuperare, dar poate fi transformată și folosită din nou ca reședință personală cu caracter și o importantă valoare istorică și arhitecturală.