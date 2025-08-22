Comunicat după rușinea din Suedia! CFR Cluj și-a cerut scuze suporterilor după 2-7 cu Hacken

Clubul din Gruia a transmis un mesaj oficial în care își asumă eșecul și promite că va continua lupta, chiar dacă Dan Petrescu a demisionat.

CFR Cluj a trăit una dintre cele mai grele seri din istoria sa recentă, după înfrângerea categorică, 2-7, suferită în Suedia, contra lui Hacken, în prima manșă a play-off-ului Conference League. Rezultatul a provocat nu doar demisia lui Dan Petrescu, ci și o reacție oficială a clubului, care a emis un comunicat adresat fanilor și partenerilor.

„Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi, finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic, sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club”, se arată în comunicat.

„Această înfrângere nu ne definește”

Clubul a transmis că, deși rezultatul este dureros, spiritul echipei nu trebuie pus la îndoială.

„Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate. Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFR-ist, spirit în care credem cu toții. Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem. Încă o dată: vă cerem scuze!”, au mai transmis oficialii clubului.

La câteva minute după finalul partidei, Dan Petrescu a anunțat că renunță la funcția de antrenor al echipei, recunoscând că acesta este cel mai greu moment al carierei sale.

„Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!”, a declarat Petrescu, vizibil afectat la conferința de presă.

Astfel, CFR Cluj își continuă drumul european cu un nou antrenor pe bancă și cu promisiunea conducerii că va încerca să readucă echipa pe linia de plutire, în ciuda umilinței trăite în Suedia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!