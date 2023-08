Companii farmaceutice care căpușează statul. Cum e posibil să raporteze pierderi?

Medicamentele sunt exorbitante, lucru atestat de cifrele de afaceri mai mari de 100 de milioane de euro realizate de companiile farmaceutice în exercițiul financiar 2022. Dar văzându-le rezultatele financiare, am spune că rețelele de farmacii sunt printre cele mai neprofitabile afaceri. Cum mai pot trăi oare cu așa marje de profit cuprinse între ZERO și 5%?

O nouă invetsigație afaceri.news scoate la iveală paradoxul din industria farmaceutică din România, în care vorbim de cifre de afaceri impresionante, dar cu pierderi.

“Marii” farmaciști

CATENA HYGEIA SRL este compania farma cea mai agasantă mediatic, nu-i așa? Dar “Farmacia Inimii” pare că v-a intrat la suflet, pentru că vinde bine: peste 920 de milioane de euro cifră de afaceri! Am zice că cheltuielile de publicitate par să reducă în mod considerabil profitul. Sau cel puțin asta încearcă să ne convingă compania, declarând un profit impozabil ridicol de doar 4,73% din venituri, adică puțin peste 43,5 milioane de lei.

CATENA HYGEIA SRL – cifră de afaceri: 920.170.373 lei, rata profitului 4.73%

*

FILDAS TRADING SRL este compania-mamă a Catenei, fiind prima companie privată românească din industria farmaceutică. Farmaciile Catena au apărut în 1999, despinzându-se de firma-mamă, care a continuat în comerțul en-gros. Lider absolut al pieței de comerț cu produse farmaceutice din România, cu o cifră de afaceri de aproape 6 miliarde de lei, profitul te-ar putea convinge că afacerile din farma sunt ca vai de ele în România: abia 261 de milioane de lei, deci sub 4,5% din vânzări.

Președinta grupului farmaceutic Fildas‑Catena este Anca Vlad, care conduce în ”Top 50 cele mai influente femei”, realizat de Forbes România. Ea este vicepreședintă a Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) și membră în Comitetul Executiv al Federației Europene a Afacerilor de Familie (European Family Businesses), organizație cu sediul la Bruxelles.

FILDAS TRADING SRL, cifră de afaceri 5.907.745.250 lei, rata profitului 4.43%

*

HELP NET FARMA & FARMEXIM – două companii surori, dintre care prima operează rețeaua de farmacii Help Net, iar a doua este distribuitorul en-gros de medicamente. Pornită ca afacere antreprenorială românească, Farmexim, alături de Help Net Farma – înființată ca atare în 2001, au fost cumpărate în 2018 de concernul german PHOENIX group. Împreună, cele două companii ajung la afaceri de aproape 5 miliarde de lei. Help Net a vândut de peste 1,5 miliarde de lei anul trecut, cu o rată de profitabilitate de sub 3,5%, în timp ce distribuitorul Farmexim a ajuns la aproape 3,5 miliarde, iar profitul este abia vizibil: 0,32% din vânzări, cca. 11 milioane de lei.

FARMEXIM SA, cifră de afaceri 3.453.505.878 lei, rata profitului 0.32%

HELP NET FARMA SA, cifră de afaceri 1.511.668.424 lei, rata profitului 3.47%

*

S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA este compania din spatele lanțului de farmacii Dona. Farmaciile au vândut de 1,26 miliarde de lei anul trecut, dar cu un profit de abia 20 de milioane – rată de profitabilitate de 1,59%.

La rândul său, compania DONA. LOGISTICA SRL, compania de distribuție en-gros a grupului, o duce și mai rău, cu o rată de profit de abia 0,57%: vânzări de 1,526 miliarde de lei și profit de doar 8,7 milioane.

Farmaciile Dona au fost implicate, în urmă cu 11 ani, într-un uriaș scandal, cu infracţiuni de înşelăciune, uz de fals, dare de mită şi spălare de bani, în care au fost trimiși în judecată 34 de medici și farmaciști, acuzați că au falsificat mii de rețele medicale, înșelând Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu 1,6 milioane de lei. Zece ani mai târziu, procesul nu se ajunsese la sentința definitivă și irevocabilă, dar cei 34 au fost achitați sau a fost încetat procesul penal împotriva lor, după expirarea termenului de prescripție.

S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA, cifră de afaceri 1.262.202.744 lei, rata profitului 1.59%

DONA. LOGISTICA S.A., cifră de afaceri 1.526.560.358 lei, rata profitului 0.57%, potrivit afaceri.news.