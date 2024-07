Astăzi, decizia Comisiei Europene de a permite transportatorilor ucraineni să treacă granițele fără oprire la vamă sau în trafic a stârnit un val de critici în rândul transportatorilor români și al opiniei publice.

Potrivit criticilor, această măsură instituie privilegii absurde pentru transportatorii ucraineni, punând în pericol siguranța cetățenilor români și destabilizând sectorul transporturilor din România.

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a fost acuzată că acționează peste competențele sale și încalcă Tratatul de Aderare, care garantează drepturile și suveranitatea statelor membre ale Uniunii Europene.

În ciuda justificărilor de securitate și cooperare internațională, transportatorii români susțin că decizia favorizează o concurență neloială și afectează grav economia națională.

Cinci cetățeni au fost pierduți într-un accident grav, cauzat de un șofer de tir ucrainean. Incidentul tragic a avut loc în contextul în care Comisia Europeană a impus reguli favorabile transportatorilor ucraineni, ignorând complet siguranța și legislația națională.

Accidentul a ridicat semne de întrebare privind aplicarea legilor europene în detrimentul siguranței publice.

Comisia Europeană a introdus o legislație care protejează șoferii ucraineni de măsuri stricte, permințându-le să ignore limitele de conducere și de odihnă.

Dovada efectelor ucigașe ale acestei supra-legi și a instituirii unei super-cetățenii ucrainene, impuse de Comisia Europeană României în dispreţul total al Constituţiei noastre, îl reprezintă accidentul grav în urma căruia și-au pierdut viața cinci cetățeni români care au fost uciși de un şofer de tir ucrainean care nu înregistra timpii de conducere și de odihnă.

Comisia Europeană a mers până într-acolo încât a stabilit că pentru conducătorii auto ucraineni “se pot aplica măsuri doar dacă bețiile la volan sunt persistente”, iar UE are un acord cu Ucraina prin care autoritățile competente ale fiecărei părți vor lua măsuri doar dacă șoferii ucraineni au comis, ”în mod repetat și persistent încălcări grave ale normelor de circulație legate de siguranța rutieră, de genul conducerea sub influența alcoolului, depășirea limitelor de viteză, conducerea sub influența drogurilor sau a altor substanțe cu efect similar, precum și un comportament care încalcă regulile de circulație rutieră și care a dus la deces sau la vătămare corporală gravă”.,

se mai arată în comunicat.