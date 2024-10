Autoritățile americane investighează un atac cibernetic suspectat a fi orchestrat de actori legați de China, care a vizat telefoanele fostului președinte Donald Trump și ale partenerului său de campanie, J.D. Vance.

Conform unor surse citate de presa americană, au fost vizate și persoane asociate cu echipa de campanie a vicepreședintelui Kamala Harris, informează AFP.

Într-un comunicat comun emis vineri, poliția federală (FBI) și Agenția americană de Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurilor (CISA) au declarat:

Guvernul american anchetează cu privire la accesarea, fără autorizație, a unor infrastructuri comerciale de telecomunicații de către actori cu legături cu Republica Populară Chineză.

Trump și Vance ar fi fost avertizați de o încercare de accesare a comunicațiilor.

Informațiile recente, publicate de The New York Times, sugerează că Trump și Vance au fost avertizați despre această încercare de accesare a comunicațiilor lor. Anchetatorii sunt în continuare în căutarea răspunsurilor legate de posibilitatea ca hackerii să fi obținut acces la datele și comunicațiile celor doi republicani, conform NYT și The Washington Post.

FBI a refuzat să comenteze asupra țintelor specifice ale atacului, care survine cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale, care se anunță a fi extrem de competitive. Donald Trump și J.D. Vance au adoptat un discurs vehement împotriva Chinei.

Potrivit informațiilor, atacul informatic a fost efectuat prin intermediul operatorului de telefonie Verizon. Compania a emis un comunicat în care afirmă:

„Suntem la curent cu informații potrivit cărora un actor statal foarte competent a vizat mai mulți operatori americani de telecomunicații cu scopul de a colecta informații clasificate.” Verizon adaugă că „lucrează la confirmarea, evaluarea și remedierea oricărui posibil impact.”