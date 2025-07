Colectarea textilelor uzate în România: La șase luni de la introducerea obligativității, sistemul de colectare rămâne fragmentat și inegal

Bucureștiul avansează, multe orașe mici abia încep. La jumătate de an de când a intrat în vigoare obligativitatea colectării separate a deșeurilor textile la nivel european, România se confruntă cu un sistem dezechilibrat și nepregătit, arată o analiză a Ziarului Financiar.

În București, mai ales în sectoarele 3, 4 și 6, au fost amplasate containere dedicate reciclării textilelor, iar locuitorii încep să le folosească tot mai frecvent.

Însă, în anumite cartiere, colectarea este ineficientă, containerele nu sunt golite la timp și devin sursă de mizerie.

Ritm lent în provincie: acțiuni punctuale sau planuri neimplementate

În afara Bucureștiului, doar câteva orașe au implementat punctual colectarea textilelor. De exemplu, în Baia Mare și Curtea de Argeș au fost organizate campanii sezoniere, iar în Bistrița-Năsăud, autoritățile preferă colectarea de la poarta casei o dată sau de două ori pe an, pentru a preveni contaminarea cu alte deșeuri.

Orașe precum Câmpina abia acum iau decizia amplasării unor astfel de containere, iar Galațiul a instalat, abia în luna mai, 14 puncte de colectare.

România, în coada Europei la reciclarea textilelor

Conform Eurostat, în 2020, fiecare cetățean european a generat în medie 16 kg de deșeuri textile, dar doar 4,4 kg au fost colectate separat. În România, cifra este dramatic mai mică: doar 0,5–0,7 kg pe cap de locuitor, potrivit datelor ARETEX – Asociaţia Română pentru Reutilizare şi Reciclare Textile.

„Cu aproximativ 160.000 de tone de deşeuri textile generate anual, dar sub 10% reutilizate sau reciclate, România are un potenţial uriaş de dezvoltare“, au transmis reprezentanţii ARETEX la conferinţa „Circular Textiles – Less Waste, More Future“.

În prezent, în România există doar 17 companii specializate în reciclarea textilelor, cu o capacitate totală de 1,3 milioane de tone – insuficientă față de necesități.

Specialiștii susțin că, prin investiții strategice în infrastructură și o politică publică coerentă, rata de reciclare a textilelor ar putea crește la 25% în următorii cinci ani.