Cod portocaliu în Olanda! UEFA a schimbat orele de start pentru două meciuri europene

Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo extreme.

UEFA a anunțat joi modificarea orelor de start pentru două meciuri programate în această seară pe teritoriul Olandei, în competițiile europene. Este vorba despre partidele Feyenoord – Panathinaikos, din Europa League, și AZ Alkmaar – Slovan Bratislava, din Conference League, ambele afectate de o avertizare meteo severă.

Duelul de la Rotterdam, dintre Feyenoord și Panathinaikos, viitoarea adversară a celor de la FCSB, a fost devansat și va începe la ora 17:30, o oră neobișnuită pentru o partidă de Europa League. În același timp, confruntarea AZ Alkmaar – Slovan Bratislava a fost mutată de la 22:00 la 19:45.

Potrivit comunicatului emis de forul european, decizia aparține autorităților locale, care au invocat siguranța spectatorilor și a echipelor în contextul fenomenelor meteorologice prognozate. „Partida din Europa League dintre Feyenoord și Panathinaikos și partida din Conference League dintre AZ Alkmaar și Slovan Bratislava au ora de start modificată. În urma unei decizii a autorităților locale competente, din cauza condițiilor extreme de vreme așteptate în regiune, orele de start ale celor două partide care sunt planificate în Olanda au fost modificate pentru a asigura organizarea sigură a partidelor”, a transmis UEFA.

Furtuni și rafale de peste 90 km/h așteptate în această seară

În Olanda a fost emis un cod portocaliu de furtuni, însoțite de rafale de vânt care pot atinge viteze de 90-100 km/h. Din cauza acestui avertisment, autoritățile au cerut devansarea partidelor din regiunile afectate pentru a evita riscurile legate de transport, infrastructură și siguranța publicului.

Clubul Feyenoord a anunțat că va rambursa costul biletelor fanilor care nu pot ajunge la stadion după modificarea orei de start. „Meciul Feyenoord – Panathinaikos a fost mutat la ora 17:30. Acest lucru se întâmplă la cererea autorităților, din cauza vremii extreme așteptate pentru seară”, au precizat reprezentanții clubului din Rotterdam.

Cele două partide nu sunt singurele programate în Olanda în această seară, însă doar ele au fost afectate de măsură. Meciul Go Ahead Eagles – Aston Villa, din Conference League, va începe conform programului inițial, la ora 19:45. Localitatea Deventer, unde se joacă partida, este situată în estul țării și nu se află sub incidența codului portocaliu, care vizează în special nordul și zona de coastă.

