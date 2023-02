Cod portocaliu de vânt și viscol în țară

Intervalul : 19 februarie, ora 11 – 22 februarie, ora 08

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj :ACTUALIZAREAVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBENInterval de valabilitate: 19 februarie, ora 11 – 22 februarie, ora 08

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: la munte, la altitudini mai mari de 1500 m La munte, la altitudini mai mari de 1500 m vântul va avea intensificări susținute cu rafale de 70…100 km/h.

Pe parcursul zilei de duminică, la altitudini sub 1700 m vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie și prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp, favorizând topirea stratului de zăpadă.

COD PORTOCALIUInterval de valabilitate: 19 februarie, ora 11 – 22 februarie, ora 02

Fenomene vizate: intensificări ale vântului și viscol puternic

Zone afectate: la munte, la altitudini mai mari de 1700 m La altitudini de peste 1700 m vor fi perioade în care vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110…130 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă semnificativ. Pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și prin acumulare cantitățile vor depăși 20…25 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă. COD GALBENInterval de valabilitate: 19 februarie, ora 11 – 20 februarie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului În intervalul menționat, local în Transilvania și în vestul și sud-vestul Olteniei, temporar vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 55…65 km/h și mai ales în zona județelor Brașov și Covasna 75…85 km/h. Notă: Marți, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării.