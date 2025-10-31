Coco Gauff, lecție de echilibru înainte de WTA Finals! „În fiecare seară mă rog, asta mă ține cu picioarele pe pământ”

Campioana en-titre de la Riyadh vrea să-și apere trofeul, dar recunoaște că lupta cu presiunea și credința merg mână în mână.

La doar 21 de ani, Coco Gauff, numărul 3 mondial, se pregătește să-și apere titlul cucerit anul trecut la WTA Finals, competiția care reunește cele mai bune opt jucătoare ale lumii. Turneul are loc la Riyadh, între 1 și 8 noiembrie, iar americanca a fost repartizată în grupa Stefanie Graf, alături de Aryna Sabalenka, Jessica Pegula și Jasmine Paolini.

Campioana de la Roland Garros 2025 știe că poate pierde poziția din Top 3 dacă rezultatele nu vor fi pe măsura așteptărilor, dar spune că a învățat să rămână echilibrată datorită credinței.

„Ultimul lucru pe care îl fac înainte de culcare este să mă rog. Asta mă ține cu picioarele pe pământ. Este ceea ce mă ajută să-mi amintesc că viața este mult mai mult decât tenisul sau sportul”, a spus Coco într-un interviu acordat WTA.

„Simt că aceasta este viața pe care mi-am dorit-o”

După un sezon 2024 marcat de suișuri și coborâșuri, în care a reușit totuși să câștige două titluri importante – Wuhan WTA 1000 și WTA Finals – Coco Gauff a intrat în 2025 cu o nouă perspectivă asupra carierei.

„Simt că locul în care mă aflu acum este locul în care trebuie să fiu. Aceasta este viața pe care mi-am dorit-o și pentru care muncesc zi de zi”, a spus americanca, care a debutat în circuitul profesionist la doar 14 ani.

Deși pare mereu concentrată și serioasă pe teren, Gauff spune că trăiește momente de bucurie simplă: „De obicei sunt fericită pe teren. Oamenii nu cred asta pentru că par foarte serioasă, dar în interior sunt fericită. Sunt fericită când câștig Roland Garros, dar și când joc cu fratele meu”, a adăugat zâmbind.

„Vreau să rămân cel mai mare fan al meu”

După triumful de la Paris, Coco a trăit și o mare dezamăgire: eliminarea în primul tur de la Wimbledon, la doar trei săptămâni distanță. A fost o lovitură care a făcut-o să reflecteze asupra modului în care gestionează presiunea.

„Vreau să rămân cel mai mare fan al meu, să fiu pozitivă pe teren și să cred în mine. Uneori îmi va lipsi încrederea, dar mi-e clar că aceasta va fi o bătălie constantă de-a lungul carierei mele”, a recunoscut jucătoarea americană.

Pentru Coco, succesul nu se măsoară doar în trofee:

„Cred că succesul înseamnă să-ți atingi obiectivele, dar mai ales să fii fericit. A fi fericit este cea mai mare recompensă. Când eram mică, visul meu era să fiu cea mai bună jucătoare din lume. Este în continuare obiectivul meu, dar acum încep să-mi doresc și alte lucruri în afara terenului”, a mărturisit ea.

O campioană cu 47 de victorii în 2025

Cu un bilanț de 47 de victorii și 14 înfrângeri, Coco Gauff rămâne una dintre cele mai constante jucătoare din circuitul WTA. Totuși, ea afirmă că maturizarea a schimbat felul în care se raportează la performanță.

„Sportivul este de obicei scufundat în rezultatele sale, ceea ce poate afecta starea de spirit. Încerc să stau departe de asta și să fiu recunoscătoare pentru tot ce am în afara tenisului. Vreau să fiu cea mai bună persoană posibil, aceasta este cea mai mare reflectare a credinței mele”, a concluzionat campioana de la Riyadh.

