Naționala României de handbal feminin a încheiat grupele preliminare ale Campionatului Mondial din Germania și Olanda cu o înfrângere în fața Danemarcei, 31–39. Rezultatul o trimite pe România în Grupa principală I cu două puncte, dar și cu șanse reale la sferturile de finală. Cheia? Duelul cu marea rivală, Ungaria.

Când și unde se joacă România–Ungaria

Meciul decisiv România–Ungaria va deschide pentru „tricolore” aventura din Grupa I:

Miercuri, 3 decembrie 2025

Rotterdam Ahoy, Rotterdam (Olanda) – aceeași sală în care România a jucat toate meciurile din grupa preliminară

Conform programului oficial, România își dispută toate partidele din grupa principală pe 3, 5 și 7 decembrie, iar primul adversar este Ungaria, ceea ce face din acest duel o adevărată „finală” pentru sferturi.

Ora de start nu a fost încă anunțată oficial; organizatorii și partenerii TV urmează să fixeze intervalele exacte după definitivarea tuturor grupelor, dar partida va avea loc în sesiunea de meciuri de miercuri de la Rotterdam. Cele mai mari șanse sunt ca meciul să fie la ora 19:00.

Cum arată Grupa principală I



Grupa I reunește primele trei clasate din Grupa A (Danemarca, România, Japonia) și din Grupa B (Ungaria, Elveția, Senegal).

Echipe și puncte la startul grupei principale de la Campionatul Mondial 2025:

Ungaria – 4 puncte

Danemarca – 4 puncte

Elveția – 2 puncte

România – 2 puncte

Senegal – 0 puncte

Japonia – 0 puncte

Primele două clasate la finalul grupei se califică în sferturile de finală.

Programul complet al grupei principale I

Conform programului publicat după încheierea fazei preliminare, țintarul Grupei I arată astfel:

Etapa 1 – miercuri, 3 decembrie

Danemarca – Senegal

Ungaria – România

Japonia – Elveția

Etapa 2 – vineri, 5 decembrie

România – Senegal

Elveția – Danemarca

Japonia – Ungaria

Etapa 3 – duminică, 7 decembrie

Ungaria – Danemarca

Elveția – România

Senegal – Japonia



De ce e România–Ungaria meciul „care poate decide totul”



Prin înfrângerea cu Danemarca, România a intrat în grupa principală cu doar două puncte, în timp ce Ungaria are patru și pornește din postura de mare favorită la calificarea în sferturi.

Dacă „tricolorele” câștigă miercuri:

-egalează Ungaria la puncte,

-își păstrează șansele reale la locul 2,

-și rămân cu destinul lor în propriile mâini pentru meciurile cu Senegal și Elveția.



Un eșec cu Ungaria ar obliga România să câștige la scor ultimele două partide și să spere la surprize în celelalte meciuri – un scenariu complicat într-o grupă cu două forțe europene de top, Danemarca și Ungaria.

