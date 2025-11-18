Cloudflare down: problemă de server care a blocat platforme precum X, OpenAI și jocuri online populare

Internetul s-a confruntat marți dimineață cu un nou val de întreruperi masive, după ce Cloudflare — una dintre cele mai importante companii de securitate și infrastructură web — a raportat probleme tehnice care au afectat numeroase site-uri și servicii globale. Conform paginii oficiale Cloudflare Status, compania este „conștientă și investighează” un incident de server care a declanșat dificultăți pe rețele sociale, platforme creative și jocuri online.

Cloudflare down

Problemele au început în jurul prânzului, când furnizorul portalului de suport al Cloudflare a început să înregistreze disfuncționalități. În scurt timp, platforma X (fosta Twitter) a început să prezinte erori grave, iar utilizatorii jocurilor populare precum League of Legends au raportat dificultăți de conectare, conform site-ului downdetector.

Situația s-a agravat în timpul investigațiilor, iar Cloudflare a anunțat că echipele sale continuă să lucreze pentru identificarea cauzei. Inclusiv pagina oficială de status a companiei a început să cedeze, afișând probleme evidente de afișare și pierderea stilizării CSS.

Utilizatorii au întâmpinat imposibilitatea de a folosi servicii esențiale

Pana a blocat pentru o perioadă accesul la platforme precum X, Canva și chiar ChatGPT, mulți utilizatori raportând mesaje generice precum „Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed”. Deși mesajul sugerează o eroare de securitate, problema nu se află la utilizatori, ci în infrastructura Cloudflare, responsabilă cu filtrarea traficului și protecția împotriva atacurilor cibernetice.

În realitate, site-urile afectate au rămas active „în fundal”, însă sistemele de securitate care intermediau conexiunea nu mai funcționau corect, generând blocaje și redirecționări eronate.

Impact global și așteptări pentru remediere

Deși nu este primul incident de acest tip, amploarea problemelor confirmă dependența masivă a internetului global de platformele de infrastructură precum Cloudflare. Orice disfuncționalitate din aceste sisteme provoacă efecte în lanț, afectând simultan rețele sociale, platforme de lucru, aplicații de productivitate și servicii de gaming.

Cloudflare nu a oferit încă un termen estimativ pentru soluționarea completă a problemelor, însă actualizările sunt comunicate în timp real pe pagina de status — atunci când aceasta funcționează.

