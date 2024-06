Clotilde Armand nu dorește să plece de la Primăria Sectorului 1, nici după ce îi va înceta mandatul de primar pe care l-a pierdut în faţa liberalului George Tuță, transmit surse politice pentru Antena 3.

Armand i-a contactat pe liderii AUR pentru a încerca să îi convingă să facă o alianță USR-AUR la Consiliul Local al Sectorului 1 și să o voteze pe ea în funcția de viceprimar.

Claudiu Târziu susține că el nu a inițiat negocieri pentru majorități

“Nu am inițiat și nu am purtat niciun fel de negocieri cu Clotilde Armand sau cu oricine altcineva în privința alcătuirii vreunei majorități la nivel local. Mă aflu la Bruxelles și nu am cunoștință de asemenea demersuri”, a spus Claudiu Târziu, potrivit Antena 3.

Ramona Bruynseels, cea care este liderul AUR pe sprijinul căruia s-ar baza Clotilde Armand, nu a răspuns întrebărilor noastre, pana la ora redactării acestui material.

Rezultatele alegerilor din Sectorul 1 însă nu au fost anunţate oficial de Biroul Electoral Central, în urma contestaţiilor înregistrate.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat luni că toate cererile de renumărare a voturilor au fost respinse de către Biroul Electoral de sector şi de către Biroul Electoral Central şi că va folosi, în continuare, căile de atac în justiţie. Şi cererile Alianţei Dreapta Unită, din partea căreia a candidat Clotilde Armand, de anulare a alegerilor din Sectorul 1 au fost respinse de BEC

Conform rezultatevot.ro, care afişează rezultate parţiale neoficiale, George Tuţă înregistrează 36,61% din voturi, iar Clotilde Armand are un scor de 35,92%.

Rezultat final al alegerilor din sectorul 1: Clotilde Armand a pierdut primăria

După trei zile de scandal, seara trecută a fost finalizat procesul de centralizare a voturilor din sectorul 1.

Potrivit datelor, George Tuță, candidatul comun al PSD și PNL, a obținut peste 500 de voturi în plus față de edilul în funcție, Clotilde Armand.

Primarul sectorului 1 continuă să acuze, pe platformele de socializare, că a fost nedreptățită.

