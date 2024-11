Claudiu Niculescu a fost prezentat drept noul antrenor al echipei de fotbal CSM Slatina

Claudiu Niculescu a semnat un contract pe doi ani, declarând că principalul obiectiv este consolidarea echipei și evitarea emoțiilor legate de retrogradare.

În acest an, în 2024, o să împlinesc 30 de ani de când am părăsit Slatina şi mă reîntorc acasă, în oraşul unde am făcut primii paşi în fotbal şi să lucrez în stadionul unde am făcut primii paşi în fotbal şi unde am trăit atât de multe emoţii. (…) Nu am stat foarte mult pe gânduri, pentru că e vorba de oraşul meu natal, e vorba de oraşul în care trăiesc părinţii mei, fraţii mei, rudele mele şi, repet, oraşul în care am învăţat abecedarul fotbalului, alături de domnul profesor Pârvulescu şi m-am reîntors cu drag, având în vedere că este un proiect foarte interesant, a declarat Claudiu Niculescu.