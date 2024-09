Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, că, dacă va câştiga alegerile prezidenţiale, nu l-ar pune premier pe Marcel Ciolacu, arătând că acesta susţine impozitarea progresivă, iar România nu este pregătită.

El a mai spus că PNL are cinci nume de posibili premieri din interiorul partidului, menţionând că nu îl poate desemna premier pe primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, având în vedere că acesta nu a intrat în partid.

Întrebat, într-o emisiune la Digi 24, pe cine va desemna prim-ministru dacă devine preşedinte al României, Nicolae Ciucă a răspuns: „Avem cel puţin cinci nume din Partidul Naţional Liberal”.

„În momentul de faţă, la nivelul Partidului Naţional Liberal avem cel puţin cinci nume care se califică pentru această funcţie. Nu pot să vi le dau acum pentru că există acest principiu de loialitate în interiorul partidului legat de ceea ce înseamnă desemnarea unei persoane anume. În schimb, vă pot spune că va fi un premier profesionist, care nu va renunţa la cota de impozitare de 16%, va fi un premier care va sprijini mediul de afaceri, va fi un partener al mediului de afaceri, care va pune accent pe tot ceea ce înseamnă digitalizare, reducerea birocraţiei, a poverii fiscale. Românii trebuie să meargă pe încredere”, a precizat Ciucă.

În context, întrebat dacă l-ar pune premier pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL a afirmat: „Păi, Marcel Ciolacu vorbeşte despre cota progresivă, cum să îi acordăm un mandat când vorbeşte de cotă progresivă?”.

Cotă unică de impozitare este soluția cea mai potrivită pentru România

Chestionat dacă nu l-ar pune pe Marcel Ciolacu premier în nicio situaţie, Nicolae Ciucă a răspuns că nu.

„Când spun toate aceste chestiuni nu le spun că vreau să transmit un mesaj la televizor, ci vi le spun pentru că am discutat cu oameni care studiază economia, care analizează economia şi care ne spun: domnule, noi nu trebuie să renunţăm. Este adevărat, ţările dezvoltate au impozitul progresiv. România nu a ajuns la acel nivel. România mai are nevoie de cinci, şapte, 10 ani de zile de aici înainte să poată să-şi consolideze clasa de mijloc”, a explicat Nicolae Ciucă.

Legat de varianta în care l-ar pune premier pe Nicuşor Dan, liderul PNL a declarat: „Păi, dacă am zis că nu sunt nume (din afara PNL – n.r.) şi nu s-a înscris în Partidul Naţional Liberal”.

„Eu vorbesc cu dumnealui. Îl apreciez atât de mult pentru consecvenţa lui, pentru tenacitatea lui încât îi respect orice decizie. Sper ca următoarea decizie pe care o ia este să intre în Partidul Naţional Liberal”, a spus Ciucă, menţionând că încearcă să îl convingă să facă acest pas.

Referitor la criticile pe care liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a adresat guvernării PNL, Ciucă a spus că, atunci când a fost premier, nu a făcut decât să muncească şi să aducă în ţară bani.

„În ceea ce priveşte ce a găsit Marcel Ciolacu la Guvern, eu vreau să vă spun următoarea chestiune: când a ajuns Marcel Ciolacu la Guvern a găsit o absorbţie de 11,3 miliarde de euro, ceea ce n-a făcut nici el şi nici nu cred că se va mai întâmpla în următoarea perioadă. A fost cel mai mare vârf de absorbţie de fonduri europene realizat vreodată de Guvernul României, cel mai mare vârf de investiţii străine directe – 10,4, când el a închis anul erau 6,4, o scădere de 40%. (…) Nicolae Ciucă n-a făcut nimic la Guvern decât să muncească şi să aducă în ţară bani. Am adus bani, de aia suntem astăzi şi am putut să trecem prin toate aceste crize, pentru că n-am făcut altceva decât să trudim de dimineaţă până seara. Ştiţi cum? Cu creionul chimic. În fiecare zi, de dimineaţă până seara, am calculat tot ce înseamnă şi am avut şi creştere economică”, a precizat Ciucă.

Întrebat dacă el se meditează la economie, la fel ca Marcel Ciolacu, preşedintele PNL a spus că nu.

„Nu, pentru că m-am meditat la vremea mea. Am trecut prin toate cele, astfel încât să pot să-mi exercit profesia în conformitate cu standardele şi cerinţele de la vremea respectivă”, a explicat liderul PNL.

În acest context, întrebat cum i se pare că premierul în funcţie se meditează la economie, Ciucă a spus că, pentru el, calificarea la locul de muncă nu este cel mai bun procedeu de a se îndeplini atribuţiunile.

„Nu cred că este nevoie să ne medităm pentru ceva pentru care nu ne-am pregătit la timpul potrivit. (…) Este suficient să avem consilieri foarte buni, să avem oameni care să ne pregătească înainte de orice decizie şi să avem capacitatea să analizăm şi să luăm deciziile pe baza datelor şi informaţiilor pe care ni le furnizează consilierii”, a explicat Nicolae Ciucă.

