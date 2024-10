„Nu există altă soluție decât să fim uniți, pentru că PSD încearcă de fiecare dată să acapareze toată puterea din România”, spune Nicolae Ciucă. El a reluat apelul de a fi susținut de toate forțele de dreapta la alegerile prezidențiale.

„Doamna Elena Lasconi trebuie să vadă care sunt cifrele la alegerile locale și va constata că acel 8% nu reprezintă o disperare pentru PNL, este disperarea dumneaei și trebuie să înțeleagă că am făcut un apel pentru ca dreapta să poată să conteze și să aibă o coerență în percepția românilor”, spune Nicolae Ciucă.

El prezintă scenariul înțelegerii PSD-AUR.

„Încercăm și ne manifestăm deschiderea cu foarte multă bunăvoință și am transmis toate aceste mesaje să înțeleagă faptul că, dacă într-adevăr vrem ca în România să nu se întâmple ceea ce se discută despre această coordonare PSD-AUR, pentru a ajunge în turul doi Marcel Ciolacu și George Simion, nu există altă soluție decât să fim uniți, iar pentru rezultatul alegerilor, ca dreapta să conteze, românii trebuie să perceapă care este cu adevărat obiectivul nostru pentru România și trebuie de asemenea să ne aducem aminte ce s-a întâmplat când PSD a avut toată puterea, asta este ceea ce încearcă de fiecare dată, să acapareze toată puterea din România”, încheie Ciucă.

Nicolae Ciucă declară categoric că nu va mai face vreo coaliție cu PSD

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat potrivit unui clip publicat pe pagina sa de Facebook, că nu va mai face nicio coaliție cu PSD.

Nicolae Ciucă a acuzat PSD de politicianism și că acționează doar pentru îndeplinirea unui obiectiv electoral:

“Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliție cu PSD pentru că am intrat în politică cu sufletul deschis că putem să facem lucruri și am acordat credit, inclusiv PSD, trecând peste toate cele despre care ne aducem aminte ce s-a întâmplat și ce au făcut de-a lungul timpului. Și am pus umărul să facem ce aveam de făcut pentru țară pentru că erau momente și încă sunt momente deosebit de dificile. Dar atunci când nu mai ții cont de nimic altcceva decât de politicianism și de îndeplinirea unui obiectiv electoral , pentru mine PSD, într-o relație de colaborare viitoare, nu mai există”, a declarat Nicolae Ciucă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!