Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a venit cu precizări, miercuri seara, după dezvăluirile privind faptul că a fost denunţător într-un dosar de corupţie, că a oferit mită de cel puţin şase ori reprezentanţilor unui ocol silvic din Iaşi, în 2012, înainte de a reclama fapta la DNA, transmite Antena 3 CNN.

„Pentru o corectă informare a opiniei publice, fac următoarele precizări: în derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri şi pe care îi plăteam zilnic, evidenţiind aceste plăţi în contabilitatea societăţii. Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanţii Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, reţineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de şantier şi nici în plata zilierilor, dând de înţeles că sunt comisioane, fără să explice destinaţia şi justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăţi nelegale şi am sesizat imediat autorităţile”, spune Ciprian Şerban, miercuri seara, pe Facebook.

Discuțiile cu reprezentanții Ocolului Silvic au fost înregistrate

Acesta afirmă că pentru a avea dovezi şi a ajuta organele de anchetă, toate aceste discuţii cu reprezentanţii Ocolului Silvic au fost înregistrate de un reprezentant al firmei.

„Am sesizat, inclusiv Direcţia Silvică despre aceste plăţi şi am depus o plângere la autorităţile în drept, ataşând şi aceste înregistrări. În timpul cercetării, sub supravegherea autorităţii competente, au fost derulate mai multe acte în dosar, care au dovedit temeinicia celor sesizate de mine, inclusiv un flagrant pe care am acceptat să-l fac, tocmai pentru a proba infracţiunile comise de reprezentanţii Ocolului Silvic. Ulterior, am văzut în presă că şi alţi demnitari sau oameni politici au sesizat autorităţile în astfel de situaţii. Primul exemplu care îmi vine în minte este domnul Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor la acea vreme. Încurajez ca toţi cei care se confruntă cu astfel de situaţii să le demaşte, pentru că doar astfel putem scăpa de acest flagel”, mai spune Ciprian Şerban, ministru al Transporturilor şi Infrastructurii.

Europa Liberă a intrat în posesia unor înregistrări video şi audio incluse într-un dosar de corupţie care arată că actualul ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban (PSD), a oferit în trecut mită reprezentanţilor unui ocol silvic din judeţul Iaşi. Apoi a devenit denunţător. Publicaţia arată că Şerban a dat mită de cel puţin şase ori înainte să reclame fapta la Parchet. Cel care ar fi primit mita de la Şerban, în prezent pensionar, spune astăzi că a fost tras pe sfoară de actualul ministru al Transporturilor.

