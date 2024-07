Preşedintele PSD este convins că Mircea Geoană va candida la preşedinţia României, a spus Marcel Ciolacu pentru România TV.

Marcel Ciolacu, invitat la România TV, a comentat posibila candidatură a fostului preşedinte al PSD, Mircea Geoană, la preşedinţia României.

Marcel Ciolacu despre activitatea lui Mircea Geoană la NATO: De ce te-ai dus acolo, ce-ai făcut, cu ce ai ajutat România

„Nu și-a exprimat dorința. El a fost președintele partidului, a fost și exclus de două ori, a avut o viață tumultoasă. Dacă vreți părerea mea, Mircea Geoană sigur va candida. Foarte mulți români au avut funcții în afară țării și aș vrea mult mai mulți. Hai să vedem ce a făcut, cu ce a ajutat țară. Eu nu îmi fac bilanțul? Am spus ce am făcut după fiecare vizită în străînătate. Domnule, de ce ai mers în Ucraina? De ce ai fost în Germania? Nu e normal să mă întrebați?”, a spus Marcel Ciolacu în direct la România TV.

„Asta este abordarea pe care mi-aș dori-o eu. Eu am vorbit cu domnul Geoană doar instituțional, dar nu am avut niciodată o discuție despre candidatura la prezidențiale. E posibil să o am, e ceva normal. Eu chiar sunt un om deschis. Dacă avem un proiect pentru țară, dacă gândim la fel, avem aceleași principii, nu am probleme, vorbim despre soluții.”, a mai spus Marcel Ciolacu.

„PSD este în continuare cel mai mare partid din România. E normal să fie candidatul PSD pe primul loc. Ce mă bucură este că acest an de guvernare nu a dus la o erodare a PSD în sondaje, așa că înseamnă că nu am făcut rău. PSD și PNL au în continuare 50% iar coaliția este legitimă în față electoratului. În Franța a existat un vot care a arătat că guvernarea nu este legitimă. Astea sunt regulile democrației.”

Sondaj Sociopol – Intenţia de vot la prezidenţiale – Marcel Ciolacu – 25%, George Simion – 19%, Mircea Geoană – 15%, Elena Lasconi – 14%

Liderul PSD Marcel Ciolacu se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale, urmat de George Simion – 19%, Mircea Geoană – 15%, Elena Lasconi – 14% şi de Nicolae Ciucă – 12%, conform unui sondaj realizat de Sociopol, din care rezultă varianta unui tur ll al scrutinului în care competitori vor fi Marcel Ciolacu şi George Simion.

La întrebarea ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenţiale, dvs cu cine aţi vota?”, 25% dintre cei chestionaţi l-au indicat pe Marcel Ciolacu (PSD): iar 19% pe liderul aUR George Simion, urmaţi în ordine de Mircea Geoană (independent) – 15%, Elena Lasconi (USR) – 14%, Nicolae Ciucă (PNL) -12%, Diana Şoşoacă (SOS) – 9%, Cristian Diaconescu (independent) – 5%, Kelemen Hunor (UDMR) – 1%.

Sondajul a fost realizat în perioada 9-17 iulie 2024, pe un eşantion de 1.002 persoane, intervievate prin metoda CATI (telefonic). Marja de eroare este de +- 3,2%, în timp ce nivelul de încredere este de 95%.

Potrivit calendarului stabilit de coaliţia PNL-PSD, alegerile prezidenţiale vor avea loc pe 24 noiembrie, respectiv 8 decembrie. Pe 1 decembrie, de Ziua Naţională, românii sunt chemaţi să voteze configuraţia Parlamentului.

Ciolacu, despre varianta Mircea Geoană, după ședința PSD

Preşedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat după reuniunea Consiliului Politic Naţional al PSD de la Sâmbăta de Sus, că, la începutul lunii iulie, formaţiunea va avea un congres desemnare a candidatului la preşedinţia României şi că varianta candidaturii lui Mircea Geoană nu a fost discutată în interiorul partidului până în acest moment.

“La începutul lunii iulie, Partidul Social Democrat va avea un congres de desemnare a candidatului la preşedinţie. Întotdeauna sunt mai multe variante. Important este ca eu şi colegii mei să luăm decizia cea mai bună (…). Varianta Mircea Geoană nu a fost discutată în interiorul partidului până în acest moment. Şi nici eu, personal, n-am avut o discuţie de câţiva ani cu domnul Mircea Geoană pentru o astfel de eventualitate”, a declarat liderul social-democrat, într-o conferință de presă.

