Ana Ciceală pare a fi candidatul surpriză al acestor alegeri din București, după ce sondaj cu sondaj candidata partidului Sens crește tot mai mult în sondaje în timp ce restul candidaților scad, erodați de lupta politică.

„Voturile nu sunt niște saci cu cartofi, pe care îi mutăm unde vrem”, spune Ana Ciceală ori de câte ori este invitată să se retragă în favoarea altui candidat de dreapta.

Și spune la interviurile Adevărul că nici nu i-a cerut nimeni să se retragă.

De ce se încăpățânează să păstreze direcția spre Primăria Capitalei? Pentru că, spune Ana Ciceală, în ultimele zile strategii de imagine ai unor partide care cheltuie bugete uriașe din bani publici, ca partide parlamentare, au găsit o strategie pur și simplu amuzantă de a câștiga alegerile: „Să se retragă Ana Ciceală!”. Candidata spune că se amuză copios și că vine cu o contra-ofertă: dacă dreptei chiar îi pasă de alegerile și de cine vine la Primăria București să retragă unul dintre candidați. Căci, atât timp cât dreapta vine cu doi candidați, nu prea poate să-i ceară unui al treilea să se retragă. Iar ceea ce spune ea, cam are sens.

Ana Ciceală este partenera de viață a fostului vicepreședinte al Senatului, Mihai Goțiu. Ambii au luptat pentru Roșia Montană (foto), ambii au fost în USR și ambii au plecat din USR. Goțiu după ce a fost chiar înalt demnitar al Statului Român. Au împreună un copil, iar Ana Ciceală declară un apartament în București, pe care-l închiriază. Și multe împrumuturi.

Ana Ciceală alături de partenerul său de viață, fostul vicepreședinte al Senatului, Mihai Goțiu, în stradă pentru Roșia Montană

Pe primul loc la bani împrumutați este familia Talpeș (BitDefender). Ana Ciceală mai apare și membru neremunerat în AGA la Compania M Cimitire București.

Ana Ciceală spune că o recomandă cei 8 ani de consilier general al Municipiului București, dar e o calitate pe care nu o mai are. Spune că a oprit tăvălugul cu companiile municipale ale Gabrielei Vrânceanu Firea, luptând în instanță pentru desființarea lor și oprind risipa a 700 de milioane de euro, dar este membră AGA a uneia companii municipale.

În clipurile electorale se laudă că e un candidat care nu vrea circ, după care spune imediat că s-a pus „în fața drujbelor”. Consideră că orașul nu este un lux și că ar trebui să nu fie extrem de greu să trăiești în București. „Nu vreau puterea pentru mine, o vreau pentru bucureșteni și București”.

Cătălin Drulă spune că apreciază candidatura Anei Ciceală și nu-i poate cere să se retragă din cursa electorală, dar spune că i-ar plăcea să lucreze împreună la Primăria București, lăsând, practic, indirect o invitație deschisă.

Marșează pe ideea că procentele pe care le are în sondaje, care ar da-o cu un procent dublu față de deja cunoscut-ul 7%, le-a obținut prin eforturi proprii și munca voluntarilor din SENS, nu cu bani din subvenție cum fac ceilalți candidați ai partidelor mari (Drulă, Ciucu și Băluță).

Și cumva vrea să spună că, deși are puține procente, e candidatul pe val, căci vine pe aprecierea bucureștenilor nu pe campanii de imagine plătite cu bani grei.

„Ai un om care știe Primăria mai bine decât toți ceilalți candidați”, spune Ana Ciceală despre sine.

Și mai spune că, pe perioada cât a activat în Asociația Salvați Bucureștiul, a fost apropiată de Nicușor Dan, este o veche colaboratoare a actualului președinte. Sunt lucruri pe care, însă, ea le spune, căci Nicușor Dan n-a prea dat semne publice spre susținerea aceasta.

A lucrat pentru o companie de țigarete și pentru o multinațională, dar mare parte din activitatea sa o are ca și consilier general. Și are un apartament de închiriat în București… însă se declară un luptător fervent cu mafia imobiliară din București. Că un apartament în București nu de duce automat în mafia imobiliară este clar! Dar te poate face „fata lu Tata”? Mai ales că înainte de lupta politică cu defrișările și tăierile copacilor a fost administrator al companiilor lu tata, care se axau tocmai pe exploatări forestiere.

Ana Ciceală vorbește și acum de perioada Gabrielei Firea, deși în ultimii patru ani primar a fost Nicușor Dan, despre care evită să vorbească clar, spunând că nu e corect să-l implice pe președinte. Dar nici nu abundă de exemple de bune practici ca și consilier general și aliat al ex primarului general Nicușor Dan. Ce lovituri civice, pentru cetățeni, a dat în acești patru ani?

Vorbește mult despre locuințe sociale și locuințe pentru tineri.

„Primăria trebuie să fie pregătită solid să atragă din 2028 fondurile care vor veni de la Uniunea Europeană pentru locuințe publice. Noi am spus 5.000 de locuințe publice în 10 ani, tocmai pentru a avea un început”, susține Ana Ciceală.

Iar începutul ar fi reforma AFI de la Primăria București, reformă pe care, se pare, n-a început-o în „epoca Dan”.

Ca nouate, Ana Ciceală spune că este bine ca și Primăria să propună PUZ, mai ales atunci când e vorba despre zone mari, cartiere întregi, căci e atributul Primăriei să dezvolte un oraș smart și verde, de dezvoltare locală și de respectarea prevederilor urbanistice, care trebuie puse în acord cu documentele strategice europene.

Spune că, deși a administrat și declarat transparent companii de exploatare forestieră, este un capitol încheiat și Mihai Goțiu, partenerul de viață, postează pe contul de facebook un mesaj de susținere a candidaturii acesteia și o fotografie cu cei doi și mesajul „Salvați Roșia Montană”, lupta cea mai reprezentativă pentru Goțiu.

Ce n-a încheiat și nici n-a mai detaliat în comunicarea publică este dacă chiar a deschis proces GIP sau lui Mugur Ciuvică după ce acesta ar fi publicat o anchetă în care susținea că firmele administrate de Ciceală ar fi vândut lemn către Holzindustrie, deși posta pe Facebook în 2019 că-l va acționa în instanță pe Mugur Ciuvică pentru că a publicat „atacuri mizerabile”.

Ana Ciceală are un atuu: vorbește cu cetățenii direct, are un mare angajament public. Are, spun specialiștii în comunicare și un dezavantaj: nu prea apare la televizor.

Lupta cu Negoiță și Gabriela Firea i-au adus ceva notorietate, însă oamenii uită repede. Rămâne de văzut dacă, totuși, își mai și reamintesc din când în când, câte un nume.