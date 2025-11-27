România este traversată în aceste zile de un ciclon mediteranean activ, care aduce o schimbare radicală a vremii în aproape toate regiunile.

Specialiștii ANM avertizează că urmează zile cu precipitații abundente, vânt puternic și temperaturi în scădere, pe fondul contrastului masiv dintre masele de aer cald și rece.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara se află la marginea unui sistem atmosferic intens, responsabil pentru ploile puternice din zonele joase și pentru ninsorile însoțite de viscol din zona montană.

Precipitații variate, vânt puternic și zăpadă

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a explicat la Digi24 că evoluția ciclonică este alimentată de activitatea intensă a Mării Mediterane.

„Mediterana este activă în această perioadă și, sigur că da, cantitatea mare de umezeală determină producerea acestor tipuri de fenomene. În contactul cu o masă de aer rece vorbim despre precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar în contact cu o masă de aer mai cald – de ploaie. Zona țării noastre se află la periferia semnalului puternic al unui astfel de ciclon, iar masa de aer cald rezistentă va determina, în următoarele zile, predominarea precipitațiilor lichide”, afirmă Mateescu.

Cantități importante de precipitații și rafale puternice de vânt

Meteorologii avertizează că urmează acumulări semnificative de apă, în special în sud, sud-est și la munte.

„Vorbim de 10–25 l/mp în sud și sud-est, iar în Carpații Meridionali chiar de 35–45 l/mp, local 60–80 l/mp. Un alt aspect important este vântul puternic, mai ales în zona montană. Intensificările de vânt pot atinge 70–90 km/h la rafală. Este posibil să se depună și strat de zăpadă, nu foarte semnificativ, însă în zona montană putem înregistra un strat de 10–15 cm până în seara zilei de 30 noiembrie”, a precizat directorul ANM.

Temperaturi în scădere accentuată în toată țara

Răcirea este deja vizibilă în jumătatea nordică, unde temperaturile abia mai trec de 3–7 grade. Zone precum nordul Moldovei, Maramureș, Crișana și centrul Transilvaniei vor avea doar 3–4 grade.

„În jumătatea nordică maximele vor fi între 3 și 6–7 grade. În nordul Moldovei, Maramureș, Crișana sau centrul Transilvaniei vom avea 3–4 grade. În sud-est, astăzi vor mai fi posibile valori de 18–19 grade. Maximele vor fi între 2 și 14 grade. În Capitală, vineri, maxima va fi în jurul valorii de 8 grade, iar precipitațiile și vântul vor continua”, a explicat Mateescu.

