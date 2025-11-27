5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialMeteoCiclonul mediteranean lovește România: răcire bruscă, ploi torențiale și ninsori în zonele...

Ciclonul mediteranean lovește România: răcire bruscă, ploi torențiale și ninsori în zonele montane

MeteoȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Vremea se schimbă în aproape jumătate de țară: viscol puternic, ninsori și ploi
Foto - Arhivă

România este traversată în aceste zile de un ciclon mediteranean activ, care aduce o schimbare radicală a vremii în aproape toate regiunile.

Specialiștii ANM avertizează că urmează zile cu precipitații abundente, vânt puternic și temperaturi în scădere, pe fondul contrastului masiv dintre masele de aer cald și rece.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara se află la marginea unui sistem atmosferic intens, responsabil pentru ploile puternice din zonele joase și pentru ninsorile însoțite de viscol din zona montană.

Precipitații variate, vânt puternic și zăpadă

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a explicat la Digi24 că evoluția ciclonică este alimentată de activitatea intensă a Mării Mediterane.

„Mediterana este activă în această perioadă și, sigur că da, cantitatea mare de umezeală determină producerea acestor tipuri de fenomene. În contactul cu o masă de aer rece vorbim despre precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar în contact cu o masă de aer mai cald – de ploaie. Zona țării noastre se află la periferia semnalului puternic al unui astfel de ciclon, iar masa de aer cald rezistentă va determina, în următoarele zile, predominarea precipitațiilor lichide”, afirmă Mateescu.

Cantități importante de precipitații și rafale puternice de vânt

Meteorologii avertizează că urmează acumulări semnificative de apă, în special în sud, sud-est și la munte.

„Vorbim de 10–25 l/mp în sud și sud-est, iar în Carpații Meridionali chiar de 35–45 l/mp, local 60–80 l/mp. Un alt aspect important este vântul puternic, mai ales în zona montană. Intensificările de vânt pot atinge 70–90 km/h la rafală. Este posibil să se depună și strat de zăpadă, nu foarte semnificativ, însă în zona montană putem înregistra un strat de 10–15 cm până în seara zilei de 30 noiembrie”, a precizat directorul ANM.

Temperaturi în scădere accentuată în toată țara

Răcirea este deja vizibilă în jumătatea nordică, unde temperaturile abia mai trec de 3–7 grade. Zone precum nordul Moldovei, Maramureș, Crișana și centrul Transilvaniei vor avea doar 3–4 grade.

„În jumătatea nordică maximele vor fi între 3 și 6–7 grade. În nordul Moldovei, Maramureș, Crișana sau centrul Transilvaniei vom avea 3–4 grade. În sud-est, astăzi vor mai fi posibile valori de 18–19 grade. Maximele vor fi între 2 și 14 grade. În Capitală, vineri, maxima va fi în jurul valorii de 8 grade, iar precipitațiile și vântul vor continua”, a explicat Mateescu.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Bolojan cere tăieri de cheltuieli în toată administraţia: „Nu se va întâmpla nimic dacă sunt mai puțini directori”

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „un lucru de bun simț” ca toate autoritățile să adopte reduceri de cheltuieli, subliniind că „nu se...

Vreme severă în aproape toată România: ploi, lapoviță și ninsoare până duminică

Meteo Narcis Rosioru - 0
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme severă, valabilă în aproape toată țara, precum și o avertizare Cod galben pentru...

Orban merge la Moscova pentru discuţii cu Putin. Energia şi eforturile de pace privind Ucraina, în prim-plan

Internațional Narcis Rosioru - 0
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat că se va întâlni vineri, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin.Discuţiile vor viza atât aprovizionarea Ungariei cu...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.