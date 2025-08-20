China ar putea prezenta primul său „drone stealth” de luptă FH-97, în cadrul paradei de Ziua Victoriei

China pare pregătită să facă un pas major în domeniul tehnologiei militare, odată cu posibila prezentare a dronei stealth FH-97, considerată primul aparat de acest tip gata de luptă al țării.

Imagini apărute online în weekend, atribuite repetițiilor pentru parada militară de Ziua Victoriei programată pe 3 septembrie la Beijing, sugerează că Forțele Armate chineze (PLA) ar putea integra oficial acest model în arsenalul său. Evenimentul marchează 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

CITEȘTE ȘI – Ce țări ar putea deveni membre ale UE: Nordul Europei, tot mai aproape de valorile Uniunii

FH-97, un avion fără pilot cu un singur motor, specializat în atacuri la sol, este conceput să funcționeze în tandem cu avioane de vânătoare cu pilot, în cadrul unor misiuni coordonate. Dacă debutul oficial va fi confirmat, ar fi o premieră mondială, semnalând o nouă etapă în utilizarea dronelor de atac stealth pe câmpul de luptă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.