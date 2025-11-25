Instrumentul dedicat cumpărăturilor de sărbători este capabil să caute produse în locul utilizatorilor și să genereze recomandări personalizate

Noul sistem funcționează ca un consultant digital, iar OpenAI va primi un comision din vânzările realizate prin platformă, scrie CNBC.

În loc ca oamenii să caute manual pe numeroase site-uri, asistentul poate primi o descriere generală a produsului dorit și va identifica ofertele potrivite în magazinele online. Când informațiile nu sunt suficiente, ChatGPT va solicita detalii suplimentare, ca să poată rafina căutarea. În plus, va analiza recenziile publice pentru a sugera opțiuni relevante și bine evaluate.

Instrumentul este construit pe o versiune specializată a modelului GPT-5 mini, adaptată pentru activități de shopping. Acesta se activează automat atunci când utilizatorul formulează cereri legate de achiziții, dar poate fi pornit și manual, prin butonul „+” din aplicația ChatGPT.

Asistentul va fi disponibil pe iPhone, iPad și în varianta web, exact la timp pentru perioada cu cele mai intense cumpărături ale anului. Noua funcție vine după ce OpenAI a semnat deja parteneriate comerciale cu branduri care își listează produsele în ChatGPT, generând venituri suplimentare pentru companie.

