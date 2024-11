Celine Dion si Jennifer Lopez, la prezentarea de modă Elie Saab din Riad – VIDEO

Celine Dion și Jennifer Lopez au strălucit pe scena unui show de modă spectaculos organizat de brandul Elie Saab, la Riyadh, în Arabia Saudită, cu ocazia aniversării a 45 de ani de la înființarea casei de modă.

Cele două vedete au oferit momente memorabile în cadrul galei „1001 Sezoane de Elie Saab”, unde au fost prezentate peste 300 de creații inspirate de cultura și tradițiile Orientului Mijlociu.

Celine Dion si Jennifer Lopez, la prezentarea de modă Elie Saab din Riad

Celine Dion, care continuă să lupte cu sindromul „persoanei rigide”, a reușit să interpreteze hituri îndrăgite, precum „The Power of Love” și „I’m Alive”, într-o revenire triumfală după deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024.

Îmbrăcată într-o rochie aurie impresionantă, Celine a reușit să atragă publicul în atmosfera emoționantă a muzicii sale, arătând că își poate depăși provocările medicale.

Jennifer Lopez, aflată la una dintre primele sale apariții publice de la despărțirea de Ben Affleck, a deschis momentul său cu versurile din „I Will Survive” de Gloria Gaynor, într-un gest care a părut să transmită un mesaj de reziliență.

Show-ul său plin de energie a completat perfect spectacolul vizual oferit de creațiile Elie Saab, consolidând promisiunea brandului de a crea o punte între modă și divertisment.

Jennifer Lopez și Celine Dion sunt două dintre cele mai influente și apreciate artiste internaționale, fiecare definind succesul în moduri unice. Jennifer Lopez, cunoscută și ca J.Lo, este o cântăreață, actriță și dansatoare americană de origine latină, care a devenit un simbol al muzicii pop și al culturii de divertisment. Cu o carieră variată ce include hituri ca „On the Floor” și filme de succes, Lopez este recunoscută pentru energia sa vibrantă și stilul spectaculos.

Celine Dion, artista canadiană renumită pentru vocea sa de excepție și puterea emoțională a interpretării, a cucerit publicul global cu piese iconice precum „My Heart Will Go On” și „The Power of Love.”

Cariera sa a fost marcată de spectacole remarcabile, inclusiv cele din Las Vegas, care au redefinit rezidențele artistice pentru vedetele internaționale. Ambele artiste continuă să inspire milioane de fani, fiecare aducând un stil distinct și o profundă pasiune în muzică.

