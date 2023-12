Ministerul, care raportase anterior cel puţin 60 de morţi, a afirmat că lovitura israeliană a distrus cel puţin trei clădiri în tabăra de refugiaţi al-Maghazi din centrul Fâşiei Gaza.

Această evaluare nu a putut fi confirmată imediat dintr-o sursă independentă. Solicitată, armata israeliană a indicat că „verifică” informaţiile.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Ashraf al-Qudra, a declarat că atacul a distrus „un bloc de locuinţe” şi că numărul morţilor este „probabil să crească” din cauza numărului mare de familii aflate în acel loc în momentul bombardamentului.

În plus, zece membri ai unei familii au fost ucişi duminică într-un atac israelian asupra unei locuinţe din tabăra Jabalia, în nordul Fâşiei Gaza, potrivit informaţiilor furnizate de Ministerului Sănătăţii.

BREAKING| The Gov't Media Office: Israeli warplanes carried out over 50 strikes and brutal fire belts at Al Nuseirat, Al Bureij, and Al Maghazi refugee camps in central Gaza.



The Israeli military is committing massacres against civilians, mostly children and women, especially… pic.twitter.com/deBIv9Foyr