Cel puțin 100 de tancuri Leopard 1A5 vor ajunge în Ucraina din Germania, Olanda și Danemarca

„ Vor fi livrate cel puțin 100 de tancuri de tip Leopard 1A5 în Ucraina, în următoarele luni”, anunță, într-un comunicat comun, miniștrii Apărării din Germania, Olanda și Danemarca, potrivit cotidianului Le Monde.

Anunțul a fost făcut în timp ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, se află în vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul sau ucrainean, Oleksii Reznikov, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit orange.ro.

100 de tancuri Leopard vor fi trimise în Ucraina de Germania, Olanda și Danemarca, dar și tancuri Leopard 2 din partea altor țări europene

Anterior, oficiali guvernamentali germani citați de postul RND au declarat că Ucraina va primi până în 2024 aproximativ 100 de tancuri de tip Leopard 1A5.

Germania a acceptat, pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite și de alte națiuni din NATO, să livreze Ucrainei și 14 tancuri de tip Leopard 2, mai avansate. Berlinul a aprobat și cererile unor țări europene de a transferă Ucrainei tancuri Leopard 2.

Ministrul german al Apărării vizitează brigada de tancuri Leopard 2

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a vizitat miercuri (1 februarie) un batalion de tancuri din orașul din vestul țării Augustdorf, care a fost ales să furnizeze 14 dintre tancurile sale Leopard 2 către Kiev, potrivit Reuters.

Pistorius a privit cum tancurile se manevrau pe teren.

El a spus că Germania trebuie să comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le înlocui pe cele care merg în Ucraina, adăugând că nu îi pasă de unde provin banii.

Ministrul german al Apărării a vizitat un batalion de tancuri Leopard 2 ce vor ajunge în curând la Kiev

Pistorius își propune să accelereze achizițiile de arme și să intensifice aprovizionarea cu muniții pe termen lung, după ce aproape un an de donații de arme către Ucraina au epuizat stocurile militare germane.

Germania aprobă livrările de tancuri Leopard pentru Ucraina. Declarațiile cancelarului german

Cancelarul german Olaf Scholz anunță decizii care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina. Guvernul german a anunţat miercuri că va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2, depăşind îndoielile cu privire la trimiterea acestui armament greu despre care Kievul spune că este crucial pentru a face faţă invaziei ruse şi pe care Moscova îl consideră o provocare inutilă, relatează Reuters.

Scholz, principalele declarații

Dacă calculăm câte decizii am luat, Germania este pe primele locuri în sprijinul pentru Ucraina

am decis să oferim armament greu, artilerie, am trimis sisteme de apărare antieriană

