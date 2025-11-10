CEC Bank va putea oferi credite garantate în proporție de până la 70% – 80%, în funcție de categoria de proiect, cu impact direct asupra creșterii numărului de beneficiari și a volumului de investiții finanțate

CEC Bank a încheiat o nouă convenție de garantare cu Banca de Investiții și Dezvoltare din România (BID), care îi va permite să acorde finanțări de până la 740 milioane de lei, sprijinite de un plafon de garantare de 520 milioane de lei.

Prin acest acord, banca de stat se alătură mecanismului de garanție de portofoliu destinat întreprinderilor mici și mijlocii, un instrument menit să reducă riscurile asociate creditării și să stimuleze investițiile private în economie.

„Parteneriatul cu BID ne ajută să accelerăm finanțarea companiilor românești și să încurajăm inițiativa privată, oferind un cadru modern de partajare a riscurilor”, a declarat Bogdan Neacșu, președintele CEC Bank. Acesta a subliniat că mecanismul de garantare reprezintă o soluție eficientă pentru a crește gradul de acces la creditare și pentru a sprijini proiectele inovatoare și sustenabile.

La rândul său, Dan Sandu, directorul general al BID, a afirmat că „acest parteneriat consolidează lanțul de încredere dintre stat, sistemul bancar și mediul de afaceri”, creând premisele pentru un mecanism de dezvoltare care să pună în mișcare capitalul public și privat deopotrivă.

Conform noii convenții, CEC Bank va putea oferi credite garantate în proporție de până la 70% – 80%, în funcție de categoria de proiect, cu impact direct asupra creșterii numărului de beneficiari și a volumului de investiții finanțate.

Mecanismul de garantare BID funcționează la nivel de portofoliu, nu de proiect individual, permițând băncilor să accelereze fluxul de finanțare și să reducă birocrația. Această abordare ar putea deveni una dintre cele mai eficiente modalități de stimulare a IMM-urilor, într-un context economic presat de inflație, costuri ridicate și lipsa capitalului de dezvoltare.

Prin colaborarea cu BID, CEC Bank își propune să finanțeze și proiecte verzi, axate pe eficiență energetică, digitalizare și reducerea amprentei de carbon, aliniindu-se obiectivelor de tranziție ecologică și economică ale României.

Inițiativa vine într-o perioadă în care sectorul IMM, responsabil pentru peste 60% din locurile de muncă din economie, se confruntă cu o lipsă acută de finanțare. Mecanismul BID – CEC Bank ar putea deveni un instrument esențial pentru refacerea circuitului investițional intern și stimularea competitivității companiilor românești pe piața europeană.

